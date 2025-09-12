Συναγερμός σε πτήση της United: Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από πυρκαγιά στον χώρο αποσκευών

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε μία επιβατική πτήση της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο Kansai της Ιαπωνίας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η πτήση προσγειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα στο Kansai (1 μ.μ. ώρα Ελλάδος) και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το NHK, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από το αεροδρόμιο και το υπουργείο μεταφορών.

Οι επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης. X

Το δρομολόγιο της United Airlines ήταν η πτήση 32 της United Airlines από το Ναρίτα της Ιαπωνίας προς το Σεμπού των Φιλιππίνων. Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι η πτήση εκτράπηκε προς το Kansai.

