Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη – Επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε 41χρονο

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, στη Θεσσαλονίκη, υποχρεώθηκε ένα αεροσκάφος που ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, αφού ένας 35χρονος Βρετανός επιβάτης του αεροπλάνου επιτέθηκε σε έναν 41χρονο επιβάτη από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 35χρονος εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε στον 41χρονο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 35χρονος γρονθοκόπησε τον άλλο επιβάτη.

Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο.

Ο 41χρονος χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό ο οποίος βεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr