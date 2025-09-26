Πανικός σε πτήση της easyJet προς Κέρκυρα: Αποβίβασαν στο Μιλάνο επιβάτη σε κατάσταση αμόκ

Ένα απρόοπτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ με προορισμό την Κέρκυρα. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Μιλάνο, όταν ένας επιβάτης προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση την ώρα της πτήσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας άρχισε λίγο μετά την απογείωση να συμπεριφέρεται παράξενα, «ταλαντευόμενος μπρος-πίσω» στο κάθισμά του. Μία αεροσυνοδός παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό του προσπαθώντας να τον συγκρατήσει, όμως η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε από τα μικρόφωνα τους ανήσυχους επιβάτες ότι η πτήση θα εκτραπεί λόγω «απείθαρχης συμπεριφοράς επιβάτη», με αποτέλεσμα, πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Όταν η πτήση έφτασε στο Μιλάνο, οι επιβάτες κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που αστυνομικοί επιβιβάζονται στο αεροσκάφος και, μετά από έντονη προσπάθεια, απομακρύνουν τον άνδρα από το κάθισμά του. Στις εικόνες φαίνεται ο επιβάτης να σέρνεται στο διάδρομο και να αντιστέκεται ακόμη και στα σκαλιά του αεροπλάνου, προσπαθώντας να γαντζωθεί.

Σύμφωνα πληροφορίες, οι αστυνομικοί λίγο αργότερα, συνόδευσαν εκτός αεροσκάφους και μια γυναίκα που κρατούσε ένα μπουκάλι βότκας, χωρίς όμως αυτό το περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Η αναστάτωση των επιβατών κράτησε περίπου μισή ώρα, με περιπολικά να παραμένουν στο διάδρομο του αεροδρομίου του Μιλάνου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του ταραξία επιβάτη.

Η easyJet, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται επίσημη τοποθέτηση.