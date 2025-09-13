Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 29 ώρες στον αέρα από Σαγκάη-Μπουένος Άιρες
Αεροπορική εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο, που θα διαρκεί σχεδόν 29 ώρες και θα κατευθύνεταθ από τη Σαγκάη μέχρι το Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ.
Η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου καιρού, με τους επιβάτες να παραμένουν στον αέρα για 29 ώρες πριν προσγειωθούν στον προορισμό τους.
