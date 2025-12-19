Χανιά: Συναγερμός για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε λύκειο - Στο νοσοκομείο 17χρονη μαθήτρια

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά έπειτα από κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας που εμφανίστηκε σε λύκειο των Χανίων.

Μαθήτρια του σχολείου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Χανίων. Η διάγνωση έγινε λίγο μετά την επιστροφή της 17χρονης μαθήτριας από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και στη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή (12/12).

Σημειώνεται ότι για το σοβαρό περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών του σχολείου μέσω email. Στο email που έλαβαν οι γονείς περιγράφεται η κατάσταση ενώ το σχολείο ενημέρωσε επιπροσθέτως ότι για το κρούσμα μηνιγγίτιδας ενημερώθηκε και ο ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στο μέιλ που απέστειλε η διεύθυνση του σχολείου στους γονείς, ο ΕΟΔΥ δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία) αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

