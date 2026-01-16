Eurovision: Η κίνηση της EBU που προκαλεί φρενίτιδα στους Eurofans

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision σχολιάστηκε, επικρίθηκε και σίγουρα θα μείνει στο μυαλό των Eurofans ως η πιο «ταραχώδης» στιγμή στην ιστορία του θεσμού.

Για πρώτη φορά, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, υπήρξε ντόμινο αποχωρήσεων. Συγκεκριμένα, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ισλανδία δεν θα βρεθούν στον μουσικό διαγωνισμό της Βιέννης, μποϊκοτάροντας το μουσικό πάρτι.

Την ίδια ώρα, η EBU προσπαθεί να ανατρέψει το κλίμα και προχώρησε σε μία ανακοίνωση που προκαλεί τον ενθουσιασμό των φανατικών. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί περιοδεία, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με «εμβληματικούς ερμηνευτές του θεσμού μαζί με τους καλλιτέχνες του 2026. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της EBU, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και των επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής. Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια από τον διαγωνισμό, καθώς και διασκευές αγαπημένων κομματιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού.

Η περιοδεία θα φιλοξενηθεί σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Λονδίνο και το Παρίσι και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.