Eurovision: Ανατροπή με τα στοιχήματα για τον εθνικό τελικό

Συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Ελλήνων Eurofans ο εθνικός τελικός, αλλά και το ποιος καλλιτέχνης θα πάρει το εισιτήριο για τη φετινή διοργάνωση της Eurovision στη Βιέννη. Το κοινό έχει ήδη μία μικρή γεύση από τα 28 τραγούδια και τα στοιχήματα παίρνουν φωτιά, όσο πλησιάζουμε στους δύο ημιτελικούς και φυσικά τον τελικό που θα δούμε τον Φλεβάρη στην ΕΡΤ.

Όπως φαίνεται τα δεδομένα αλλάζουν και οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τον παλμό. Αν και τις πρώτες ημέρες ο Good Job Nicky είχε «κλειδώσει» στην πρώτη θέση με το κομμάτι «Dark Side of the Moon», τις τελευταίες ώρες στην κορυφή των στοιχηματικών βρίσκεται η Marseaux και το τραγούδι «Χάνομαι».

Η τραγουδίστρια θεωρείται pop φαινόμενο. Τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square. Την ίδια ώρα, μέσα από προσωπικές εξομολογήσεις, η Marseaux έχει γίνει εξαιρετικά αγαπητή στον κόσμο δείχνοντας την άλλη πλευρά του εαυτού της.

Σε συνεντεύξεις της έχει μιλήσει τόσο για την απώλεια της μητέρας της, που την καθόρισε: «Όταν έχασα τη μητέρα μου, γύρισε όλος ο κόσμος μου ανάποδα. Άργησα να βρω τα πατήματά μου. Με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου, ο μπαμπάς μου, οι θείες μου και γενικά είχα κόσμο που ήταν εκεί για μένα. Ο Solmeister πλήρωνε τις πρώτες μου συνεδρίες στον ψυχολόγο. Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Είχα ανθρώπους που με στήριξαν πολύ. Είχα άπειρο θυμό μετά την απώλειά της».

Οι ανατροπές συνεχίζονται

Σε απόσταση αναπνοής από τη Marseaux και τον Good Job Nicky, στην τριάδα, βρισκόταν η Evangelia με το «Parea». Πλέον, όμως, βρίσκεται ο Ακύλας. Ο ίδιος, πρόσφατα, εξήγησε πως το κομμάτι «Ferto» είναι η δική του ιστορία, καθώς μεγάλωσε σε ένα σπίτι με οικονομικές δυσκολίες. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Το κομμάτι μιλάει γενικά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, το ότι πλέον σε αυτή την εποχή που ζούμε δεν μας φτάνει τίποτα. Θέλουμε κι άλλα, πιο μεγάλα, πιο αστραφτερά. Δεν μας αρκεί τίποτα. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση, του γιατί αυτός ο ήρωας του κομματιού δεν αρκείται με τίποτα, έρχεται το ότι μάλλον είναι απωθημένα λόγω στέρησης, λόγω παιδικών βιωμάτων. Λέω "ήρωας", γιατί θέλω κάπως να αποστασιοποιηθώ, αλλά στην πραγματικότητα είναι βιωματική ιστορία, είναι η δική μου ιστορία. Γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες, από μικρός. Αλλά οι γονείς μου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνω τα πράγματα που θέλω», έχει παραδεχτεί.

Πόσο κοστίζει ο εθνικός τελικός

Ενδιαφέρον έχει το κόστος των εθνικού τελικού που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Το «Sing for Greece 2026», στο σύνολό του, θα κοστίσει στην ΕΡΤ 587.489,54 ευρώ. Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 195.000 ευρώ, αλλά αφορούσε σε μία μόνο βραδιά. Αντίθετα, φέτος, περιλαμβάνονται τρεις βραδιές και 28 διαγωνιζόμενοι, έναντι 12 που ήταν πέρυσι, περισσότερες ώρες προβών, αλλά και υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με το 2025.

Στην προκήρυξη της δημόσιας τηλεόρασης είχαν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ανάληψη του έργου. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση που να περιλαμβάνει σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμό και οπτικά εφέ, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.

Eurovision 2026: Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα

Στον πρώτο ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό, θα διαγωνιστεί η Ελλάδα. Η εμφάνιση των χωρών στους δύο ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, στη Βιέννη.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Γεωργία Πορτογαλία Κροατία Σουηδία Φινλανδία Μολδαβία Ελλάδα

Β’ Μισό

Μαυροβούνιο Εσθονία Άγιος Μαρίνος Πολωνία Βέλγιο Λιθουανία Σερβία Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

Γερμανία

Ιταλία

2ος ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Αρμενία Ρουμανία Ελβετία Αζερμπαϊτζάν Λουξεμβούργο Βουλγαρία Τσεχία

Β’ Μισό

Αλβανία Δανία Κύπρος Νορβηγία Μάλτα Αυστραλία Ουκρανία Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

Γαλλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία

