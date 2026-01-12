Eurovision 2026: Στον πρώτο ημιτελικό θα διαγωνιστεί η Ελλάδα

Στον πρώτο ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του ημιτελικού, θα διαγωνιστεί η Ελλάδα. Η εμφάνιση των χωρών στους δύο ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX, με διερμηνεία στα ελληνικά.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Γεωργία

Πορτογαλία

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Μολδαβία

Ελλάδα

Β’ Μισό

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Βέλγιο

Λιθουανία

Σερβία

Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

Γερμανία

Ιταλία

2ος ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Β’ Μισό

Αλβανία

Δανία

Κύπρος

Νορβηγία

Μάλτα

Αυστραλία

Ουκρανία

Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

Γαλλία

Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία

