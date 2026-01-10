Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

Την αντίθεσή της με το κύμα αποχωρήσεων από τη Eurovision 2026 εξέφρασε η Γλυκερία, παίρνοντας θέση στο ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση ορισμένων χωρών να αποσυρθούν.

«Αγαπάω όλο τον κόσμο»

Η Γλυκερία επεδίωξε να κλείσει γρήγορα τη συζήτηση γύρω από το πολιτικό σκέλος του διαγωνισμού. «Για μένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως δεν πτοείται από πιθανές αρνητικές κριτικές. «Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο», ανέφερε, θέλοντας να δώσει έναν ενωτικό τόνο.

Η Γλυκερία, συγκεκριμένα, είπε: «Δεν θα το συζητήσουμε αυτό! Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ. Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».

Όσον αφορά στα τραγούδια που θα διαγωνιστούν και έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό».

