Eurovision: Πόσο κοστίζει στην ΕΡΤ ο εθνικός τελικός

Ο δρόμος για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision έχει ανοίξει και ήδη έχουμε πάρει μία μικρή γεύση από τα 28 τραγούδια, που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχει το κόστος των εθνικού τελικού που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Το «Sing for Greece 2026», στο σύνολό του, θα κοστίσει στην ΕΡΤ 587.489,54 ευρώ. Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 195.000 ευρώ, αλλά αφορούσε μία μόνο βραδιά. Αντίθετα, φέτος, περιλαμβάνονται τρεις βραδιές και 28 διαγωνιζόμενοι, έναντι 12 που ήταν πέρυσι, περισσότερες ώρες προβών, αλλά και υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με το 2025.

Στην προκήρυξη της δημόσιας τηλεόρασης είχαν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ανάληψη του έργου. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση που να περιλαμβάνει σκηνοθεσία, σκηνικό, χορογραφία, φωτισμό και οπτικά εφέ, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στις 12 Μαΐου 2026 και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του ημιτελικού. Η εμφάνιση των χωρών στους δύο ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη, και μεταδόθηκε απευθείας από το ERTFLIX.

Διαβάστε επίσης