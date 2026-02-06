Απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους

Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας

Γιάννης Φιλιππάκος

Απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
Σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) περί εσφαλμένου υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, ο e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου εφαρμόζεται με ακρίβεια το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τους νόμους 4387/2016 και 4611/2019.

Οι συγκεκριμένοι νόμοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα προέλευσης.

Όπως επισημαίνεται, η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων –διψήφιο– που ανήκουν σε ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση αυτή, την οποία ο e-ΕΦΚΑ προτίθεται να εκτελέσει, αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που σημειώθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 έως και τον Μάιο του 2019, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 4611/2019.

