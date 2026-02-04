FT: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 βασικούς δορυφόρους της Ευρώπης

Ρωσικά κατασκοπευτικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν βασικούς δορυφόρους της Ευρώπης, πιστεύουν αξιωματούχοι. Οι μη κρυπτογραφημένες ευρωπαϊκές επικοινωνίες στοχοποιούνται από τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πύραυλος Ariane που μεταφέρει έναν δορυφόρο Intelsat απογειώνεται από ένα διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι δύο ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν αναχαιτίσει τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα βασικών δορυφόρων πάνω από την ήπειρο. Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι πιθανές αναχαιτίσεις, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, κινδυνεύουν όχι μόνο να θέσουν σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες που μεταδίδονται από τους δορυφόρους , αλλά θα μπορούσαν επίσης να επιτρέψουν στη Μόσχα να χειραγωγήσει τις τροχιές τους ή ακόμα και να τους καταρρίψει.

Τα ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν παρακολουθήσει πιο εντατικά τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια, σε μια περίοδο υψηλής έντασης μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.
Για αρκετά χρόνια, οι στρατιωτικές και πολιτικές διαστημικές αρχές στη Δύση παρακολουθούν τις δραστηριότητες των Luch-1 και Luch-2 — δύο ρωσικών δορυφόρων που έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένους ύποπτους ελιγμούς σε τροχιά.

Και τα δύο διαστημικα οχήματα έχουν πραγματοποιήσει επικίνδυνες κοντινές προσεγγίσεις σε μερικούς από τους σημαντικότερους γεωστατικούς δορυφόρους της Ευρώπης, οι οποίοι λειτουργούν ψηλά πάνω από τη Γη και εξυπηρετούν την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεγάλα τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

ft.jpg

Σύμφωνα με τροχιακά δεδομένα και επίγειες τηλεσκοπικές παρατηρήσεις, παραμένουν κοντά για εβδομάδες, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια. Από την εκτόξευσή του το 2023, ο Luch-2 έχει προσεγγίσει 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους. «Και οι δύο δορυφόροι είναι ύποπτοι ότι «ασχολούνται με πληροφορίες σημάτων», δήλωσε στους Financial Times ο Υποστράτηγος Μίκαελ Τράουτ, επικεφαλής της διαστημικής διοίκησης του γερμανικού στρατού, αναφερόμενος στην πρακτική των δορυφόρων να παραμένουν δίπλα σε δυτικούς δορυφόρους επικοινωνιών.

Ανώτερος αξιωματούχος των ευρωπαίων μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι τα οχήματα Luch σχεδόν σίγουρα προορίζονταν να τοποθετηθούν μέσα στον στενό κώνο των δεσμών δεδομένων που μεταδίδονται από τους επίγειους σταθμούς στους δορυφόρους.
Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες — ιδίως τα δεδομένα εντολών για ευρωπαϊκούς δορυφόρους — δεν είναι κρυπτογραφημένες, επειδή πολλοί εκτοξεύτηκαν πριν από χρόνια χωρίς προηγμένους ενσωματωμένους υπολογιστές ή δυνατότητες κρυπτογράφησης.

Αυτό τα καθιστά ευάλωτα σε μελλοντικές παρεμβολές — ή ακόμα και σε καταστροφή — μόλις οι εχθρικοί δράστες καταγράψουν τα δεδομένα εντολών τους. Οι ελιγμοί στο διάστημα σημειώνονται καθώς η Ρωσία εντείνει τον «υβριδικό πόλεμο» της στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων δολιοφθοράς όπως η διακοπή του υποθαλάσσιου διαδικτύου και των καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να επεκτείνει μια τέτοια ανατρεπτική δραστηριότητα στο διάστημα και ήδη αναπτύσσει την ικανότητα να το κάνει.
Ενώ η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει παρόμοιες τεχνολογίες, η Ρωσία διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα προγράμματα διαστημικής κατασκοπείας και έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση στη χρήση των οχημάτων για την παρακολούθηση δορυφόρων.

t.jpg

Οι δορυφόροι της Intelsat είναι μεταξύ εκείνων που έχουν γίνει στόχος της Ρωσίας

«Τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των σύγχρονων κοινωνιών. Όποιος τους επιτεθεί μπορεί να παραλύσει ολόκληρα έθνη», δήλωσε σε ομιλία του τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. «Οι ρωσικές δραστηριότητες αποτελούν θεμελιώδη απειλή για όλους μας, ειδικά στο διάστημα. Μια απειλή που δεν πρέπει πλέον να αγνοούμε», πρόσθεσε.

Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι που προσεγγίζονται από τους Luch 1 και 2 χρησιμοποιούνται κυρίως για πολιτικούς σκοπούς, όπως η δορυφορική τηλεόραση, αλλά μεταφέρουν επίσης ευαίσθητες κυβερνητικές και ορισμένες στρατιωτικές επικοινωνίες. Οι Luch 1 και Luch 2 είναι απίθανο να έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν παρεμβολές ή να καταστρέψουν οι ίδιοι δορυφόρους, δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, πιθανότατα έχουν παράσχει στη Ρωσία μεγάλες ποσότητες δεδομένων σχετικά με το πώς τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να διαταραχθούν, τόσο από το έδαφος όσο και από την τροχιά.

Ο υποστράτηγος Τράουτ δήλωσε ότι οι δορυφόροι Luch είχαν αναχαιτίσει πιθανότατα τον «σύνδεσμο διοίκησης» των δορυφόρων που πλησίασαν, το κανάλι που συνδέει τους δορυφόρους με τους επίγειους ελεγκτές που επιτρέπει τις τροχιακές ρυθμίσεις. Οι αναλυτές λένε ότι με τέτοιες πληροφορίες, η Ρωσία θα μπορούσε να μιμηθεί τους επίγειους χειριστές, εκπέμποντας ψευδείς εντολές σε δορυφόρους για να χειραγωγήσουν τους προωθητήρες τους που χρησιμοποιούνται για μικρές τροχιακές προσαρμογές.

Αυτοί οι προωθητήρες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βγάλουν τους δορυφόρους εκτός ευθυγράμμισης ή ακόμα και να τους προκαλέσουν να πέσουν πίσω στη Γη ή να παρασυρθούν στο διάστημα. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις αποστολές των Luch θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τη Ρωσία να συντονίσει λιγότερο εμφανείς επιθέσεις σε δυτικά συμφέροντα. Η παρακολούθηση άλλων δορυφόρων μπορεί να αποκαλύψει ποιος τους χρησιμοποιεί και πού — πληροφορίες που θα μπορούσαν αργότερα να αξιοποιηθούν για στοχευμένες επίγειες επιχειρήσεις παρεμβολής ή hacking.

Τα οχήματα Luch «έκαναν ελιγμούς και πάρκαραν κοντά σε γεωστατικούς δορυφόρους, συχνά για πολλούς μήνες κάθε φορά», δήλωσε η Belinda Marchand, επικεφαλής επιστημονικών υπαλλήλων της Slingshot Aerospace, μιας αμερικανικής εταιρείας που παρακολουθεί αντικείμενα στο διάστημα χρησιμοποιώντας επίγειους αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσθεσε ότι ο Luch 2 βρισκόταν επί του παρόντος «σε κοντινή απόσταση» από τον Intelsat 39, έναν μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο που εξυπηρετεί την Ευρώπη και την Αφρική.

Από την εκτόξευσή του το 2023, ο Luch-2 έχει αιωρηθεί κοντά σε τουλάχιστον 17 άλλους γεωστατικούς δορυφόρους πάνω από την Ευρώπη, εξυπηρετώντας τόσο εμπορικούς όσο και κυβερνητικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα δεδομένα του Slingshot.
«Έχουν επισκεφθεί τις ίδιες οικογένειες, τους ίδιους χειριστές — οπότε μπορείτε να συμπεράνετε ότι υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός ή ενδιαφέρον», δήλωσε ο Norbert Pouzin, ανώτερος αναλυτής τροχιάς στην γαλλική εταιρεία Aldoria. «Αυτοί είναι όλοι χειριστές με έδρα το ΝΑΤΟ. Ακόμα κι αν δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν μηνύματα, μπορούν να εξαγάγουν πολλές πληροφορίες... μπορούν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ένας δορυφόρος, να υπολογίσουν την τοποθεσία των επίγειων τερματικών, για παράδειγμα», πρόσθεσε.

Ο Pouzin είπε επίσης ότι η Ρωσία φαίνεται τώρα να εντείνει την αναγνωριστική της δραστηριότητα στο διάστημα, εκτοξεύοντας πέρυσι δύο νέους δορυφόρους με τα ονόματα Cosmos 2589 και Cosmos 2590. Τα οχήματα φαίνεται να έχουν παρόμοιες δυνατότητες ελιγμών με τα Luch-1 και Luch-2. Ο δορυφόρος Cosmos 2859 βρίσκεται τώρα καθ' οδόν προς την ίδια εμβέλεια με τους γεωστατικούς δορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά 35.000 χλμ. πάνω από τη Γη, δήλωσε ο Pouzin.

Αλλά ο Luch-1 ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον. Στις 30 Ιανουαρίου, τα τηλεσκόπια της Γης παρατήρησαν κάτι που φαινόταν να είναι μια δέσμη αερίου που προερχόταν από τον δορυφόρο. Λίγο αργότερα, φάνηκε να θρυμματίζεται τουλάχιστον εν μέρει.
«Φαίνεται ότι ξεκίνησε με κάτι που είχε να κάνει με την πρόωση», είπε ο Marchand, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια «σίγουρα υπήρξε ένας κατακερματισμός» και ο δορυφόρος «εξακολουθούσε να στροβιλίζεται».

