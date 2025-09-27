Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη

To «τρελό παιχνίδι» των drones, που έχει ξεκινήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως πέριξ της Βαλτικής, αλλά προβλήθηκε περισσότερο με αφορμή την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία στις 10 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται ακατάπαυστα δίνοντας την εντύπωση ενός πολέμου υβριδικού τύπου.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο κάτοικοι της σουηδικής πόλης της Κάρλσκρουνα εντόπισαν drones πάνω από το αρχιπέλαγος κοντά στην κύρια ναυτική βάση της χώρας. Οι προσπάθειες να τα καταρρίψουν ήταν ανεπιτυχείς.

Η Κάρλσκρουνα είναι το κέντρο του σουηδικού ναυτικού, από όπου παρακολουθείται η Βαλτική Θάλασσα. Η εμφάνιση drones κοντά σε μια τόσο στρατηγική τοποθεσία προκαλεί ανησυχία — μπορεί να πρόκειται για αναγνώριση ή για δοκιμή των αμυντικών συστημάτων της Σουηδίας.

Drones desconocidos (no para mí) en la basa naval sueca de Karlskrona. pic.twitter.com/jnxKEAhNoT — FONSEJ ????? (@FONSEJ1) September 26, 2025

Βρίσκεται σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος;

Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά είτε με παρεμβολές σε συστήματα GPS, είτε με αναχαιτίσεις μαχητικών αεροσκαφών, είτε με παραβιάσεις με χρήση drones το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι κατά πόσο βρισκόμαστε ενώπιον ενός υβριδικού πολέμου στην Ευρώπη.

Για το ζήτημα αυτό απάντησε στο Newsbomb κ. Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Αντιστράτηγο (εα) και Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο*.Επιπλέον ρωτήσαμε τον ειδικό αναλυτή κ. Δασκαλάκη, σχετικά με τη σύγκριση των ρωσικών πτήσεων στη Βαλτική με τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Ειδικά για αυτήν την παράμετρο το Newsbomb είχε σημειώσει προ ημερών ότι οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν δια της τεθλασμένης το πρόβλημα, το οποίο ταλανίζει την Ελλάδα με τις τουρκικές παραβιάσεις εδώ και πολλά χρόνια. «Η πρόσφατη δημοσίευση περιστατικών υπερπτήσεων ρωσικών αεροσκαφών και drones σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αναφορές σε παρεμβολές ηλεκτρονικών οργάνων δυτικών κυβερνητικών αεροσκαφών μαζί με μια σειρά υβριδικών ενεργειών σίγουρα προκαλούν ένα, περισσότερο ή λιγότερο, συγκρατημένο μειδίαμα στον Έλληνα αναγνώστη. Προφανής η αιτία καθόσον οι επί δεκαετίες τουρκικές παραβιάσεις και κάθε είδους παρενοχλήσεις συναντούσαν μια παγερή αδιαφορία από αρκετές συμμαχικές χώρες, τις ίδιες χώρες που σήμερα αντιμετωπίζουν ενέργειες και προκλήσεις που αποδίδονται στην Ρωσία», αναφέρει αρχικά ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης στο Newsbomb.

Σύμφωνα με τον έμπειρο αναλυτή, «εύλογα θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αυτά τα συμβάντα ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών της Μόσχας».

Στη συνέχεια εξηγεί τα χαρακτηριστικά μιας υβριδικής ενέργειας και τους στόχους της. «Βασικό χαρακτηριστικό μιας υβριδικής ενέργειας είναι ότι δεν εμπεριέχεται “καθαρή» στρατιωτική ενέργεια” κατά του στόχου, ενώ ενίοτε δεν μπορεί να καταδειχθεί ο υπαίτιος ή οι προθέσεις του. Βασική επιδίωξη αυτών των πρόσφατων ενεργειών φαίνεται ότι είναι η αποδυνάμωση της βούλησης των λαών της περιοχής να αντιταχθούν στους ρωσικούς επεκτατικούς σχεδιασμούς και ειδικότερα στη στήριξη της Ουκρανίας. Μέσω μάλιστα αυτής της λαϊκής στάσης επιδιώκεται η αντίστοιχη εξασθένιση της βούλησης αντίστασης των κυβερνήσεων τους και η επιλογή κατευναστικών πολιτικών. Συγχρόνως γίνεται μια καταγραφή και αξιολόγηση των τρόπων αντίδρασης (πολιτικών και στρατιωτικών) των θιγομένων κρατών και μηχανισμών (ΝΑΤΟ, ΕΕ)», αναφέρει ο κ. Δασκαλάκης στο Newsbomb.

Επίκειται ρωσική εισβολή;

Στη συνέχεια ρωτήσαμε τον Αντιστράτηγο Δασκαλάκη αν επίκειται ρωσική εισβολή;

«Αυτές οι ενέργειες δεν σημαίνει ότι επίκειται μια νέα ρωσική εισβολή σε χώρα-χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς η ρωσική πολεμική μηχανή είναι μπλεγμένη και καταπονημένη σε μια υπερτριετή σύγκρουση χωρίς προοπτικές άμεσης νικηφόρας εξόδου. Οι ρωσικές αυτές ενέργειες, όσες τουλάχιστον μπορούν να αποδοθούν αναμφίβολα στη Μόσχα, αποτελούν μέσο ψυχολογικής πίεσης και εκφοβισμού στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής στρατηγικής που εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Ούτε βεβαίως μπορούμε να προδικάσουμε ότι μια παρόμοια στρατηγική εκφοβισμού θα είναι επιτυχής καθώς μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα συσπειρώσεων των λαών και κρατών. Η στρατηγική αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθεί να συνδυάσει το στοιχείο του εκφοβισμού με την οικονομική δυσπραγία και ενεργειακή κρίση που έχει επέλθει στις δυτικές κοινωνίες ως συνέπεια (και) της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», απάντησε χαρακτηριστικά.

«Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι η βέλτιστη αντιμετώπιση παρομοίων καταστάσεων επιτυγχάνεται μέσω της σθεναρής στάσης λαών, κυβερνήσεων και συνασπισμών. Οποιαδήποτε άλλη αντίδραση εκλαμβάνεται από τον αντίπαλο ως ένδειξη αδυναμίας και ευκαιρία περαιτέρω κλιμάκωσης και προβολής απαιτήσεων. Ειδικά εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε καθώς επί δεκαετίες αντιμετωπίζουμε παρόμοιες συμπεριφορές και προκλήσεις», κατέληξε ο Ιπποκράτης Δασκαλάκης.

*ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ- Αντιστράτηγος (εα)

Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διευθυντής Μελετών του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ)

Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ)

