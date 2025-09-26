Η ΕΕ σχεδιάζει αμυντικό τείχος κατά drones στα ανατολικά σύνορα για προστασία από εισβολές

Ένα αμυντικό τείχος κατά των drones ώστε να προστατεύσει τα ανατολικά συνορά της σχεδιάζει η ΕΕ όπως προέκυψε μετά την συνάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους με υπουργούς από 10 κράτη μέλη, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την Ουκρανία.

Το ζήτημα τέθηκε μετά από μία σειρά εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι είναι επείγον να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένων ραντάρ και ακουστικών αισθητήρων, καθώς και δυνατότητες αναχαίτισης και καταστροφής drones.

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ Andrius Kubilius στη συνάντηση,ς των Υπουργών Εξωτερικών της G5+ στη Μαδρίτη, Ισπανία (Μάρτιος 2025) AP/Paul White

Ο επίτροπος αναγνώρισε την πιθανή αναντιστοιχία στο κόστος που συνεπάγεται η άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Είπε: «Εάν χρησιμοποιείτε αεροπορικούς πυραύλους από το μαχητικό σας αεροσκάφος για να καταρρίψετε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τότε χρησιμοποιείτε... [έναν] πύραυλο που κοστίζει 1 εκατομμύριο για να καταρρίψετε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κοστίζει 10.000».

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο επέκρινε την πρόταση κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη ως «απερίσκεπτη» και «ανεύθυνη», αφού ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στα μέλη της συμμαχίας να το πράξουν .

Καθώς οι συνομιλίες για την άμυνα βρίσκονταν σε εξέλιξη, μια πρόταση που διέρρευσε αποκάλυψε την αυξανόμενη δυναμική πίσω από τα σχέδια για ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, βασισμένο στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε και το οποίο είδε η εφημερίδα Guardian.

Ενώ η ΕΕ ήδη παίρνει τα κέρδη από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην ΕΕ για να δημιουργήσει κεφάλαια για την Ουκρανία, το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ανέγγιχτο. Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν αντισταθεί στα σχέδια χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φυλάσσονται σε μεγάλο βαθμό στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες .

Αξιωματούχοι της ΕΕ πιστεύουν τώρα ότι έχουν βρει έναν νομικά ασφαλή τρόπο να δανείσουν χρήματα στην Ουκρανία με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι η Ρωσία θα καταβάλει τελικά στο Κίεβο αποζημιώσεις για τις κολοσσιαίες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια περισσότερων από 1.300 ημερών πλήρους κλίμακας πολέμου.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας ιδέας, ανακοινώνοντας μέσω άρθρου γνώμης στους Financial Times την υποστήριξή του για ένα νομικά ασφαλές χρηματοοικονομικό μέσο που θα διασφαλίζει την στρατιωτική ανθεκτικότητα της Ουκρανίας για αρκετά χρόνια.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης μετά από συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Moncloa στη Μαδρίτη, Ισπανία AP/Manu Fernandez

Ο Μερτς δήλωσε ότι ιδανικά τα σχέδια θα υποστηρίζονταν ομόφωνα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να εγκριθούν και με πλειοψηφία, σε μια σιωπηρή αναγνώριση ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τρόπους για να αποφύγει ένα βέτο από την φιλική προς το Κρεμλίνο κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το τείχος κατά των drones και το δάνειο για τις επανορθώσεις στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την επόμενη εβδομάδα με στόχο την επίτευξη συμφωνιών μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

