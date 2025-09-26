Γαλλία: Αγνώστου ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

Συναγερμός σήμανε σε στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Γαλλία το Σαββατοκύριακο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη αγνώστου ταυτότητας που πέταξαν από πάνω της, εν μέσω του «κύματος» ανάλογων περιστατικών σε αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στη βάση του Mourmelon-le-Grand στην επαρχία της Μάρνης επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη (25/08) από την στρατιωτική διοίκηση της περιοχής (DMD), σύμφωνα με το Franceinfo.

Πρόκειται για μικρά αεροσκάφη, διευκρίνισε η DMD της Μάρνης, «όχι για drones που πιλοτάρονται από στρατιωτικούς». Το περιστατικό αυτό ήταν «πρωτοφανές», τόνισε η DMD. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση πτήσεων drone, «ενισχύθηκε το σύστημα ασφαλείας που έχει τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων» και κατατέθηκε καταγγελία στην αστυνομία.

Ουκρανοί στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν στη βάση

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει ότι το περιστατικό πρόκειται για ξένη παρέμβαση, σύμφωνα με την DMD, ενώ τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο έκλεισαν προσωρινά στις αρχές της εβδομάδας λόγω της παρουσίας αγνώστου ταυτότητας drones.

Άλλα πολιτικά αεροδρόμια στη Δανία, καθώς και μια δανική αεροπορική βάση, αντιμετώπισαν παρενοχλήσεις από drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη (24/09) σε Πέμπτη (25/09).

Το στρατόπεδο του Mourmelon-le-Grand φιλοξένησε πέρυσι Ουκρανούς στρατιώτες που εκπαιδεύονταν στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Champagne». Από φέτος, η βάση φιλοξενεί επίσης ένα «κέντρο τακτικής εκπαίδευσης με drones» (CETD).

