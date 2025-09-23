Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ
Η Ρωσία αρνήθηκε την εμπλοκή της στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες, Δευτέρα, για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι αρχές της Δανίας κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι είναι η Ρωσία. Έχουμε δει drones πάνω από την Πολωνία που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Έχουμε δει δραστηριότητα στη Ρουμανία. Έχουμε δει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Έχουμε δει επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο.

Τώρα έχουν εμφανιστεί drones στη Δανία και φαίνεται ότι έχουν εμφανιστεί drones και στο Όσλο και στη Νορβηγία. Επομένως, μπορώ μόνο να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της Δανίας» τόνισε η Μέτε Φρεντέρικσεν

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Ρωσία θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για ένα χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

