Νορβηγία: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο μετά από πτήσεις drones

Μετά το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, προβλήματα και στο Όσλο

Newsbomb

Νορβηγία: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο μετά από πτήσεις drones
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Θα κερδίσουν 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι δεν θα πουν οι δύο ηγέτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο μετά από πτήσεις drones

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

04:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ το κίνημα «Antifa» – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης μετά την αναστολή του λόγω παρουσίας drones

03:22ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξαλλοι οδηγοί ξηλώνουν κάμερες ταχύτητας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ