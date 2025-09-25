Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.

Video show drones over Aalborg Airport.



?: Henrik Abildgaard https://t.co/EHuIYFE9bY pic.twitter.com/sxN3HFJdkp

— Orla Joelsen (@OJoelsen) September 24, 2025



Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης εξετάζει την πιθανότητα να κατεβάσει (με τεχνητά μέσα) τα drones που εντοπίστηκαν στην περιοχή, εφόσον αυτό κριθεί ασφαλές. Όπως δήλωσε ο αστυνομικός αρχιεπιθεωρητής Γέσπερ Μπέιγκορ, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το μέγεθος των drones ή για το αν οι χειριστές τους βρίσκονται κοντά.

Παράλληλα, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τους επιβάτες του αεροδρομίου ή τους κατοίκους της περιοχής. «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο με ισχυρή δύναμη», ανέφερε, προσθέτοντας πως στόχος είναι ο εντοπισμός των χειριστών των drones.

Drones και άλλα αεροδρόμια της Δανίας

Λίγο αργότερα, δραστηριότητα drones εντοπίστηκε κοντά στα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ, του Σέντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ, ανακοίνωσε η Αστυνομία Νότιας και Νότιας Γιουτλάνδης με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Βρισκόμαστε στο σημείο και προσπαθούμε να επαληθεύσουμε τις παρατηρήσεις και να καταγράψουμε τα περιστατικά. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα ενημερώσουμε όταν υπάρξουν νεότερα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως Flyvestation Skrydstrup είναι η στρατιωτική αεροπορική βάση στη νότια Γιουτλάνδη, ενώ η Fighter Wing Skrydstrup αποτελεί την πτέρυγα μαχητικών αεροσκαφών της Βασιλικής Δανέζικης Πολεμικής Αεροπορίας που εδρεύει εκεί, διαθέτοντας τα F-16 και τα νεότερα F-35.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Νότιας και Νότιας Γιουτλάνδης, τα drones παρατηρήθηκαν ακριβώς σε αυτή την περιοχή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.