Δανία: Συναγερμός από drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ

Η δραστηριότητα drones που καταγράφηκε στο Άαλμποργκ και σε άλλα αεροδρόμια της Δανίας οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο και κινητοποίηση των αρχών, που εξετάζουν την προέλευση και τα κίνητρα πίσω από τις πτήσεις.

Δανία: Συναγερμός από drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ
Η νέα εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο της Δανίας προκαλεί αναστάτωση και προβληματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης (της τοπικής αστυνομίας στο Άαλμποργκ), το βράδυ της Τετάρτης, το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ αναγκάστηκε να κλείσει, καθώς drones παρατηρήθηκαν να πετούν στον εναέριο χώρο του από τις 21:44 έως και τις 00:54, οδηγώντας σε εκτροπές τεσσάρων πτήσεων.

Το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρωί της Πέμπτης, στις 06:00 τοπική ώρα.

Το σκηνικό θυμίζει το πρόσφατο επεισόδιο στην Κοπεγχάγη, όπου drones παρέλυσαν για ώρες τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου. Όπως τόνισε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Θόρκιλντ Φόγντε, τα drones πετούσαν με φώτα και φαίνεται να χειρίζονταν από «ικανό χειριστή».

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές και για τα αεροδρόμια του Έσμπιεργκ, του Σέντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ. Στα δύο πρώτα δεν υπήρχαν προγραμματισμένες πτήσεις και δεν χρειάστηκε να διακοπεί η λειτουργία τους.

Η στρατηγική σημασία του Σκρίντστρουπ

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές στην περιοχή του Σκρίντστρουπ, όπου βρίσκεται η Flyvestation Skrydstrup, η βάση της δανέζικης πολεμικής αεροπορίας. Εκεί έχει την έδρα της η Fighter Wing Skrydstrup, με τα μαχητικά F-16 της Δανίας και τα νέα F-35 που ενσωματώνονται στον στόλο.

Από εκεί εκτελούνται αποστολές επιτήρησης του εναέριου χώρου της Δανίας και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συμμαχικής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όπως το Baltic Air Policing.

Οι αρχές σε πλήρη κινητοποίηση

Η παρουσία drones γύρω από μια τέτοια στρατιωτική εγκατάσταση ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού, με την αστυνομία, την υπηρεσία πληροφοριών PET (Politiets Efterretningstjeneste) και τις ένοπλες δυνάμεις να συμμετέχουν από κοινού στις έρευνες.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τον αριθμό 114 για κάθε ύποπτη παρατήρηση, καταγράφοντας εάν είναι δυνατόν την κίνηση των drones σε βίντεο ή φωτογραφίες.

Παρά τον συναγερμό, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για επιβάτες ή κατοίκους, αλλά προειδοποιούν ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με αυστηρότερους ελέγχους και ενδεχομένως με αναβαθμισμένα επίπεδα εθνικής επιφυλακής.

