Ζοφερή προειδοποίηση Φέργκιουσον: Έχω δει το μέλλον του πολέμου. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη γι' αυτόν

Σε αυτή τη φωτογραφία που προέρχεται από βίντεο που διανεμήθηκε από την Υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας την Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, ένας στρατιώτης εκτοξεύει αναγνωριστικό drone σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία

Μία αυστηρή προειδοποίηση για το μέλλον απευθύνει ο Νάιαλ Φέργκιουσον, ιστορικός και ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Hoover του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, σε ανάλυσή του στη The Freepress.

Η ανάλυσή του βασίζεται στον ριζικό μετασχηματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπου η τεχνολογία των drones έχει εκτοπίσει τις παραδοσιακές μεθόδους μάχης.

«Εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη βουίζουν πάνω από το κεφάλι σαν θανατηφόρες σφήκες, παρακολουθώντας με αγέρωχα μάτια για στόχους, ενώ άλλα κατεβαίνουν για να σκοτώσουν. Σύντομα θα είναι χιλιάδες», ξεκινάει το άρθρο του, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα του τι θα ακολουθήσει.

Ο Niall Ferguson στο συνέδριο της ARC στο Λονδίνο (2025) AP/Kirsty Wigglesworth

Η εξέλιξη της αντιπαράθεσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Φέργκιουσον, ήταν ιλιγγιώδης. "Ο πόλεμος του μέλλοντος είναι ήδη εδώ και δεν τον φοβάστε αρκετά. Εκτός κι αν είστε Ουκρανοί, φυσικά", προειδοποίησε.

Οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την απειλή που συνιστούν τα ρωσικά drones παραμένουν ανεπαρκείς, παρά το γεγονός ότι "οι άνθρωποι στην Πολωνία, τη Ρουμανία, την Εσθονία και (ίσως) τη Δανία γνωρίζουν πλέον ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ικανά να διεισδύσουν στον εναέριο χώρο τους".

Ο Φέργκιουσον διερωτάται αν οι χώρες αυτές έχουν πραγματικά κατανοήσει τις επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας. Μαρτυρίες από Ουκρανούς μαχητές στην πρώτη γραμμή του μετώπου καταδεικνύουν τη θνησιμότητα του τεχνολογικού πολέμου.

"Η φράση που ακούγεται πιο συχνά από άνδρες που έχουν υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή είναι: 'Αν ακούσεις το drone, τότε είσαι νεκρός'", λέει ο Φέργκιουσον, συνοψίζοντας τον ψυχολογικό αντίκτυπο των σμηνών drones, τα οποία έχουν μετατρέψει το πεδίο της μάχης σε ένα περιβάλλον όπου η παρακολούθηση και ο θάνατος μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.

Απέναντι στη ρωσική αριθμητική υπεροχή, ο Φέργκιουσον αναγνωρίζει την καινοτομία ως το κύριο ουκρανικό πλεονέκτημα: «Το κλειδί για την αντιμετώπιση του ποσοτικού πλεονεκτήματος της Ρωσίας έγκειται επομένως στη συνεχή ποιοτική πρόοδο, και εδώ η Ουκρανία έχει διαπρέψει. Ωστόσο, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από την αυξανόμενη έλλειψη προσωπικού στην ουκρανική πλευρά», εξηγεί ο ιστορικός.

Ουκρανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Avenger UAV στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας (9/2025) AP/Yevhen Titov

Η τεχνολογική προσαρμοστικότητα, αν και αξιοσημείωτη, δεν αντισταθμίζει τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φέργκιουσον θέτει έναν σαφή οδικό χάρτη για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι απολύτως σαφές τι πρέπει να κάνουν η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα που οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία δικό τους πρόβλημα. Πρώτον, να αυξήσουν την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Στη συνέχεια να επιταχύνουν τον δικό τους επανεξοπλισμό, συνέστησε ο Βρετανός εμπειρογνώμονας. Ωστόσο, καταγγέλλει τη βραδύτητα και την έλλειψη προσαρμογής των ευρωπαϊκών θεσμών. «Το πρόβλημα είναι ότι οι εθνικοί οργανισμοί προμηθειών της Ευρώπης, οι αμυντικοί εργολάβοι και οι στρατοί δεν προμηθεύονται όπλα αρκετά γρήγορα, δεν παράγουν τα σωστά όπλα ή δεν προσαρμόζουν τις δομές των δυνάμεών τους στα διδάγματα που αντλήθηκαν στην Ουκρανία».

Ο Φέργκιουσον τονίζει ότι είναι επείγουσα η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν φαίνεται να βλέπουν ότι ο γερμανικός επανεξοπλισμός με την ταχύτητα του φωτός - χτίζοντας τεράστια νέα γιγαντιαία εργοστάσια για τη μαζική παραγωγή των καλύτερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μπορεί να σχεδιάσει η Ουκρανία - θα προστατεύσει την Ευρώπη, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και θα αντιστρέψει το ρεύμα του λαϊκισμού», δήλωσε.

Τέλος, προειδοποιεί για την παρερμηνεία των μηνυμάτων που έρχονται από τις ΗΠΑ: «Πάνω απ' όλα, οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «Καλή τύχη σε όλους" - στην πραγματικότητα είναι "Αντίο και καλή τύχη"», κατέληξε ο Φέργκιουσον.

Διαβάστε επίσης