Ο Πούτιν ανακοίνωσε «επανάσταση» στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Η Ρωσία θα θέσει σε λειτουργία το πρώτο πυρηνικό σύστημα ενέργειας στον κόσμο με κλειστό κύκλο καυσίμου έως το 2030, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Τώρα θα προχωρήσω στο κύριο επίτευγμα, για το οποίο πιστεύω ότι η Ρωσία μπορεί να είναι περήφανη: μέχρι το 2030, εμείς στη Ρωσία, στην περιοχή Τομσκ, σχεδιάζουμε να θέσουμε σε λειτουργία το πρώτο σύστημα πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο με κλειστό κύκλο καυσίμου», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στο Διεθνές Φόρουμ Παγκόσμιας Εβδομάδας Ατομικής Ενέργειας στη Μόσχα.

Το διεθνές φόρουμ «Παγκόσμια Εβδομάδα Ατομικής Ενέργειας», αφιερωμένο στην πυρηνική και συναφείς βιομηχανίες και χρονικά συμπίπτει με την 80ή επέτειο της ρωσικής πυρηνικής βιομηχανίας, πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού βιομηχανικού έργου «Breakthrough», η Rosatom κατασκευάζει έναν πιλοτικό σταθμό παραγωγής ενέργειας τέταρτης γενιάς στις εγκαταστάσεις του Χημικού Συνδυασμού στο Seversk στη Σιβηρία, στην περιφέρεια Tomsk, βασισμένο στον καινοτόμο αντιδραστήρα BREST-OD-300 με ψύξη μολύβδου ταχέων νετρονίων, χωρητικότητας 300 MW.

Θα περιλαμβάνει μια επιτόπια μονάδα επανεπεξεργασίας κύκλου πυρηνικού καυσίμου, η οποία περιλαμβάνει μια μονάδα για την επανεπεξεργασία χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου από τον αντιδραστήρα BREST και μια μονάδα για την παραγωγή τέτοιου πυρηνικού καυσίμου.

Το έργο «Breakthrough» στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής πλατφόρμας για την πυρηνική βιομηχανία με κλειστό κύκλο πυρηνικού καυσίμου (CNFC) βασισμένο σε αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων.

Η υλοποίηση του έργου στοχεύσει να κατατάξει τη Ρωσία σε ηγετική θέση στις τεχνολογίες που έχουν σχέση με την πυρηνική βιομηχανία ενέργειας.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου Ria, ενσωματώνει μια νέα ποιότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του μέλλοντος - άνευ προηγουμένου ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική και θα επιτρέψει την ανάπτυξη των λεγόμενων τεχνολογιών «βραχέος κύκλου καυσίμου» εντός ελάχιστου χρονικού πλαισίου και εντός μίας μόνο τοποθεσίας.