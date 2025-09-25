Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν θα πλήξει αμάχους, καθώς «δεν είναι τρομοκράτες», αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα κέντρα ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε σκληρό μήνυμα στη Ρωσία κατά τη συνέντευξή του στην εκπομπή "The Axios Show".

Δήλωσε με έμφαση ότι, αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να απαντά σε κάθε επίθεση.

Παράλληλα, ανέφερε πως έχει τη ρητή υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ για να πλήξει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων, ενώ τόνισε ότι αν η χώρα του λάβει από τις ΗΠΑ επιπλέον όπλα μεγάλου βεληνεκούς, «θα τα χρησιμοποιήσει».

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν θα πλήξει αμάχους, καθώς «δεν είναι τρομοκράτες», αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα κέντρα ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, να βρεθούν στο στόχαστρο. «Πρέπει να ξέρουν πού είναι τα καταφύγια», τόνισε.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να ζητήσει από το κοινοβούλιο να προκηρύξει εκλογές εφόσον επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας πως ο στόχος του είναι να τερματίσει τον πόλεμο και όχι να παραμείνει στην προεδρία σε καιρό ειρήνης.

Η συνέντευξη δόθηκε στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν ο Ζελένσκι αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το Κίεβο, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα δεσμευτεί για εκλογές σε περίπτωση μακροχρόνιας εκεχειρίας.

Ζελένσκι: Σταματήστε τη Ρωσία τώρα, αλλιώς ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει προς τους ηγέτες: «Μην παραμένετε σιωπηλοί ενώ η Ρωσία συνεχίζει να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο».

Απηύθυνε έκκληση στα κράτη να εκφράσουν την καταδίκη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Ενωθείτε μαζί μας στην υπεράσπιση της ζωής και του διεθνούς δικαίου και της τάξης» είπε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε τις παγκόσμιες δυνάμεις να εργαστούν από κοινού προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στη χώρα του, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει να επεκτείνει τις εχθροπραξίες πέραν της Ουκρανίας.

Στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον της 193-μελούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Ζελένσκι είπε πως ο πόλεμος βοήθησε στο να εξαπολυθεί η καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία κι ότι η Ουκρανία κινείται προς το να διευρύνει την εξαγωγή των όπλων της σε συμμάχους.

«Ζούμε αυτήν τη στιγμή την καταστροφικότερη κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς αυτήν τη φορά περιλαμβάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη», εκτίμησε.

«Εάν ο κόσμος δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες τις απειλές και δεν υπάρχει σταθερή πλατφόρμα για τη διεθνή ασφάλεια, θα επικρατεί ακόμη η ειρήνη στη Γη;», διερωτήθηκε.

«Τα δεδομένα είναι απλά, το να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο… είναι φθηνότερο από το να οικοδομείτε υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές αργότερα», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως οι φερόμενες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ Πολωνία και Εσθονία αποτελούν αποδείξεις ότι ο Πούτιν δοκιμάζει νέα όρια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τώρα ρωσικά ντρόουν πετούν ήδη κατά μήκος της Ευρώπης και ρωσικές επιχειρήσεις ήδη επεκτείνονται κατά μήκος χωρών», είπε.

«Ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο επεκτείνοντάς τον και κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί ασφαλής αυτήν τη στιγμή».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως η Ουκρανία αποφάσισε να ξεκινήσει να εξάγει τα όπλα της σε συμμάχους.

«Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε αυτήν την κούρσα από το μηδέν. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε ό,τι έχει ήδη αποδείξει την αξία του», τόνισε, αναφερόμενος στην αμυντική παραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε τα σύγχρονα όπλα μας στη σύγχρονη ασφάλειά σας. Αποφασίσαμε να διευρύνουμε τις εξαγωγές όπλων. Και αυτά είναι πανίσχυρα συστήματα που δοκιμάστηκαν σε πραγματικό πόλεμο, όταν κάθε διεθνής θεσμός απέτυχε», υπογράμμισε.

«Η Ουκρανία δεν διαθέτει μεγάλους πυραύλους που οι δικτάτορες αρέσκονται να επιδεικνύουν στις παρελάσεις, όμως διαθέτουμε ντρόουν που μπορούν να πετάξουν έως 2.000-3.000 χιλιόμετρα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τα κατασκευάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή».

