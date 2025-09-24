Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιμένει στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, 23 Ιουνίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Ρωσία «χαρτοπόλεμο» μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, προφανώς παρασυρμένος από το μίσος του Ουκρανού για τη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου.

«Απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ έγιναν μετά τη συνομιλία με τον Ζελένσκι και, όπως φαίνεται, οι απόψεις του Ζελένσκι τον επηρέασαν. Αυτή η άποψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αντίληψή μας για την τρέχουσα κατάσταση», είπε.

Ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η θέση της Μόσχας θα μεταφερθεί από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.