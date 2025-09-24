Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε απλά να ανταλλάξουμε εδάφη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε την ιδέα της παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε απλά να ανταλλάξουμε εδάφη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. 

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στη συνέχεια ο Ουκρανός ηγέτης έστειλε ενδιαφέροντα μηνύματα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέρριψε την ιδέα της παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας: «Δεν μπορούμε απλά να ανταλλάξουμε εδάφη. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ρεαλιστικό».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η θέση του Τραμπ έχει επίσης αλλάξει: «Ναι, έτσι νομίζω, και ο Θεός να το ευλογεί. Πραγματικά βασίζομαι σε αυτό... Δεν πρόκειται για εδάφη, αλλά για τη θέση του Πούτιν. Θα συνεχίσει. Ακόμα και αν του δώσουμε περισσότερα από όσα πραγματικά θέλει, θα συνεχίσει».

Τι είπε μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο

«Με εμπιστεύεται περισσότερο από τον Πούτιν», είπε επίσης ο Ζελένσκι, αξιολογώντας το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον Τραμπ στον ΟΗΕ.

Σε ενημέρωση στη Νέα Υόρκη, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομέρειες των συνομιλιών, αλλά ευχαρίστησε τον Αμερικανό ηγέτη και σημείωσε ότι «έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες» για την κατάσταση στο μέτωπο.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στον Τραμπ. Δεν μπορώ να μοιραστώ λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο », είπε. Η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Τραμπ τώρα «εμπιστεύεται αυτόν, όχι τον Πούτιν».

«Ο Πούτιν μοιράστηκε πληροφορίες με τον Τραμπ που απείχαν πολύ από την αλήθεια. Τώρα ο Τραμπ με εμπιστεύεται πολύ περισσότερο», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη θέση της Κίνας, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν βλέπει καμία επιθυμία από την πλευρά της Κίνας να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν νιώθω καθόλου έτσι. Δεν ενδιαφέρονται... βλέπουμε ότι δεν ενδιαφέρονται να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», είπε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το θέμα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Τραμπ.

«Ο Τραμπ συμφώνησε μαζί μου ότι ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - θα προσπαθήσει να βρει αδύνατα σημεία στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

