Ζελένσκι: Με σακάκι στον ΟΗΕ για να μην εξοργίσει τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, φθάνει για την 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ

Με πιο πειθαρχημένο στιλ εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος στην 80η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην έδρα του ΟΗΕ την Τρίτη, επιλέγοντας αυτή τη φορά πολιτικά ρούχα αντί για το συνηθισμένο στρατιωτικό λουκ, που έχει υιοθετήσει την τελευταία τριετία.

Ο πρώην κωμικός επέλεξε ένα επίσημο μαύρο σακάκι και παντελόνι, δείχνοντας μια ουδέτερη προσέγγιση στην γκαρνταρόμπα του, αφού το προηγούμενο στυλ ντυσίματος του είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy ακούει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ AP /Angelina Katsanis

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το Axios, πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, τον Αύγουστο, στη σκιά της Συνόδου της Αλάσκας, υπήρξε ερώτημα του Λευκού Οίκου προς Ουκρανούς αξιωματούχους τι ρούχα σκοπεύει να φορέσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο .

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, «εν μέρει αστειευόμενος», είπε «θα ήταν καλό σημάδι για τον κόσμο» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει αυτό».