Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να πείσει την αμερικανική κυβέρνηση να συμμετάσχει σε ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας, το οποίο υποστηρίζεται από το Κίεβο και τους ευρωπαίους συμμάχους του.

Οι συνομιλίες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.

«Θα ήθελα να δούμε πόσο κοντά είμαστε να κατανοήσουμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας από όλους τους εταίρους είναι αυτές που χρειαζόμαστε», ανέφερε σήμερα (20/09) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας από το Κίεβο.

