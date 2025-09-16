Ζελένσκι: «Ο Πούτιν σίγουρα θέλει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ» - Ζήτησε σαφή θέση από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ να λάβει «σαφή θέση» σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξή του στο Sky News λέγοντας μάλιστα ότι ο Πούτιν σκοπεύει να ξεγελάσει τις ΗΠΑ.

'Putin definitely wants to trick the US.'@SkyYaldaHakim carried out a "wide-ranging" exclusive interview with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and says he spoke about the war becoming "more complicated".



Watch the full interview on Sky News from Tuesday 16 September.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι μάχες είναι να τεθούν πρώτα σε εφαρμογή ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας».

«Πριν τερματίσουμε τον πόλεμο, θέλω πραγματικά να ολοκληρωθούν όλες οι συμφωνίες. Θέλω... να έχουμε ένα έγγραφο που να υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση από τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα εξηγήσει αυτή τη θέση στον Τραμπ με περισσότερες λεπτομέρειες (σ.σ. ο Τραμπ θα φτάσει σήμερα στο Λονδίνο για επίσκεψη).

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν στην Ουκρανία συστήματα αεράμυνας και να επιβάλουν μονομερείς κυρώσεις κατά της Μόσχας, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. κάτι που ο Τραμπ αρνείται).

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ «έδωσε πολλά στον Πούτιν» κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αλάσκα και ότι «έπρεπε να είχε πληρώσει περισσότερα» για αυτό.

«Νομίζω ότι αν ήταν τριμερής συνάντηση [με την Ουκρανία], θα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.