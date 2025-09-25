Δανία: Υβριδική επίθεση από επαγγελματία η εισβολή drones

Η Δανία βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής μετά την «εισβολή» drones με στόχο αεροδρόμια της χώρας. Oι Αρχές κάνουν λόγο για υβριδική επίιθεση απο επαγγελματία δράστη, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ρωσικής εμπλοκής

Δανία: Υβριδική επίθεση από επαγγελματία η εισβολή drones
Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στη Δανία, μετά τη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία της χώρας λόγω παρατήρησης drones. Ο Υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν, χαρακτήρισε τα περιστατικά ως υβριδική επίθεση από έναν «επαγγελματία δράστη» μετά το προσωρινό «λουκέτο» στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ και τρία μικρότερα αεροδρόμια στη νότια Δανία ανέφεραν δραστηριότητα drones χωρίς να κλείσουν.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για έργο επαγγελματία όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Μιλάμε για υβριδική επίθεση που χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη drones», είπε.

Η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει συνομιλίες βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ -όπως έκαναν η Πολωνία και η Εσθονία τις τελευταίες εβδομάδες- δεν έχει λάβει όμως ακόμη απόφαση, πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει ενεργή συνεργασία με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ σε αυτό το θέμα.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την επίλυση της κρίσης με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς η Κοπεγχάγη αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη Τετάρτη (1/10) Η επιχείρηση ασφαλείας που θα εφαρμοστεί θα είναι «πολύ, πολύ μεγάλη», λένε οι αξιωματούχοι.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είχε αναγκαστεί να κλείσει λόγω εισβολής drones, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, η πρωθυπουργός Mέτε Φρέντερικσεν δεν απέκλεισε τη ρωσική εμπλοκή, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τη Ρωσία με τα περιστατικά. Παράλληλα, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας, Μάικλ Χάιλκάαρντ, εξήγησε ότι τα drones δεν καταρρίφθηκαν για λόγους ασφαλείας του πληθυσμού, σημειώνοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας, Θόρκιλντ Φόγκντε ανέφερε πως η διερεύνηση κάθε περιστατικού θα είναι απαιτητική, αλλά η αστυνομία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εντοπίσει τους υπεύθυνους και τα κίνητρά τους.

Αύριο Παρασκευή (26/9) έχει προγραμματιστεί συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε τέτοιες απειλές. Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκετές χώρες μέλη, όπως επίσης και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που έκλεισε προσωρινά, βρίσκεται κοντά σε στρατιωτική βάση όπου εδρεύουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35, ενώ το αεροδρόμιο του Σκράιντστραπ στη νότια Δανία επίσης κατέγραψε δραστηριότητα drones. Η σειρά των περιστατικών έχει εγείρει ανησυχίες για την εθνική άμυνα και την προστασία της κρίσιμης υποδομής της χώρας.

Η εισβολή drones στην Κοπεγχάγη τη Δευτέρα προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας για τέσσερις ώρες και επηρέασε περίπου 20.000 επιβάτες. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα drones χειρίζονται ικανοί χειριστές, ωστόσο η ταυτότητα και τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα. Η Δανία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, επιμένοντας στην εγρήγορση απέναντι σε υβριδικές απειλές.

