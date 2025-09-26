Ρωσία: Νέα επίθεση ουκρανικών drones σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας - Βίντεο

Συνεχίζεται η εκστρατεία της Ουκρανίας κατά των πετρελαϊκών υποδομών της Ρωσίας, με το Κίεβο να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του δυιλιστηρίου πετρελαίου Afipsky, στην νότια επαρχία Κρασνοντάρ τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/09).

«Συντρίμμια από ένα drone έπεσαν σε ένα από τα διυλιστήρια. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 30 τετραγωνικών μέτρων, η οποία έχει ήδη σβήσει», σύμφωνα με την περιφερειακή ομάδα δράσης του Κουμπάν.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ρωσία. Η ετήσια παραγωγική του ικανότητα είναι 9,1 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου, με το συγκρότημα να διαθέτει δύο κύριες μονάδες απόσταξης, ενώ πριν από λίγους μήνες ολοκληρώθηκε ανακατασκευή κόστους 217 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (2,21 δισ. ευρώ).

? Boom! Last night, the Afipsky oil refinery in Russia’s Krasnodar region was successfully hit



A massive fire broke out. Russian authorities speak of “debris.”



The plant produces gas gasoline, diesel fuel, condensate distillates, vacuum gas oil, fuel oil, and sulfur. In August… pic.twitter.com/X8MyXSlvTN — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Μέχρι το τέλος του έτους είχε επίσης προγραμματιστεί ο εκσυγχρονισμός του συγκροτήματος, ώστε να αρχίσει η παραγωγή 2,5 εκατομμυρίων τόνων καυσίμου Euro-5 ετησίως. Πριν από αυτό, το διυλιστήριο χτυπήθηκε από ουκρανικές επιθέσεις με drones στις 7 και 28 Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το διυλιστήριο σταμάτησε τότε τη διύλιση πετρελαίου σε μία από τις μονάδες του.

Εκτός από το διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky, τα ουκρανικά drones χτύπησαν επίσης το διυλιστήριο πετρελαίου Krasnodar, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε αυτό, στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με τους Moscow Times.

Κλειστά πρατήρια καυσίμων

Η Ουκρανία ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου στις αρχές Αυγούστου, θέτοντας εκτός λειτουργίας, εν μέρει ή πλήρως, τουλάχιστον πέντε μεγάλες εγκαταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, η ρωσική διυλιστική ικανότητα έχει μειωθεί κατά 17%, ή κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με πηγές της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, η παραγωγή βενζίνης έχει μειωθεί κατά περίπου 10%. Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότερα από 300 πρατήρια βενζίνης έχουν κλείσει σε ολόκληρη τη χώρα και πολλές περιοχές έχουν επιβάλει περιορισμούς στις ατομικές πωλήσεις βενζίνης σε όχι περισσότερο από 10-20 λίτρα. Η κρίση επιδεινώνεται από την ιστορική άνοδο των τιμών της βενζίνης στο χρηματιστήριο: έχουν αυξηθεί κατά 40-50% από την αρχή του έτους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι οι επιθέσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση την αρχή «οφθαλμός αντί οφθαλμού». Μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο ίδιος ο Τραμπ μίλησε για κρίση καυσίμων στη Ρωσία και για σημαντικά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας του πολέμου και των κυρώσεων.

