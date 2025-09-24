Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επηρεάστηκε από μια τέτοια διακοπή και τώρα επηρεάστηκε και η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Newsbomb

Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού
Το Κρεμλίνο ή το Καλίνινγκραντ είχαν βάλει στο μάτι ένα αεροσκάφος της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας
IMAGO/Depositphotos
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες έγινε στόχος παρεμβολών από GPS κοντά στο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Υπήρξε προσπάθεια διακοπής του σήματος GPS», ανέφεραν πηγές του υπουργείου. Ωστόσο, το αεροπλάνο ήταν εξοπλισμένο με κρυπτογραφημένο σύστημα και η πτήση προς τη Λιθουανία δεν επηρεάστηκε.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Λιθουανία, η Ρόμπλες κατηγόρησε έμμεσα τη Ρωσία, χωρίς να την αναφέρει ονομαστικά.

«Μπορούμε να δούμε αν κάποιος προσπαθήσει να χακάρει τη συσκευή», πρόσθεσαν οι πηγές του υπουργείου. Αυτή είναι συνήθης πρακτική στη διαδρομή - ακόμη και σε εμπορικές πτήσεις.

Ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Η Ρόμπλες δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την προσγείωση στο Βίλνιους, ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να πετούν εντός ευρωπαϊκού εδάφους «χωρίς παρεμβολές - από τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά - όπως βιώσαμε σήμερα το πρωί».

«Η Ρωσία δεν ακολουθεί κανέναν κανόνα»

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντόβιλε Σακαλιένε, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Ρωσία είναι ένας γείτονας που δεν ακολουθεί κανέναν κανόνα και δεν ενδιαφέρεται για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει». Συνεπώς, τα πολιτικά αεροσκάφη «αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες», τόνισε.

Πριν από τρεις εβδομάδες, το αεροπλάνο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρεται να επηρεάστηκε από παρεμβολές GPS πριν από την προσγείωση στη Βουλγαρία.

Εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν ύποπτη για τη διακοπή.

Η Βουλγαρία δεν ξεκίνησε έρευνα, καθώς τέτοιες διακοπές είναι συχνές στην περιοχή.

Η Σουηδία έχει επίσης δει μια απότομη αύξηση στις διαταραχές στις πτήσεις από τη Ρωσία πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα από το 2023 , σύμφωνα με την αρμόδια αρχή μεταφορών της, με στόχο τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου του GPS.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΚΟΣΜΟΣ

Εθελοντές... με σφυριά έσωσαν υποβρύχια δάση από τους αμέτρητους αχινούς

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε γυμνάσιο στο Στρασβούργο

21:50LIFESTYLE

Άγιος έρωτας: Χαμός στο X με την επιστροφή της σειράς – Καραμίχος και Γκοτσόπουλος αποθεώνονται

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο Σινά, ανησυχεί το Ισραήλ

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ρωσικό μαχητικό πέταξε πάνω από γερμανική φρεγάτα - Καταγγελία υπουργού Άμυνας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

«Χειροπέδες» σε τέσσερα άτομα για απάτες - Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Lidl Ελλάς: Τι απαντά για το πρόστιμο των 805.000 ευρώ – «Άδικο και αυθαίρετο»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

20:47LIFESTYLE

Έμμα Γουότσον: Πώς το διαζύγιο των γονιών της συνδέθηκε με τη συμμετοχή της στο «Χάρι Πότερ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αττική

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

19:14LIFESTYLE

Όλγα Κεφαλογιάννη για τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία»

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

14:33LIFESTYLE

«Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία»: Ακραία επίθεση της Νεφέλης Μεγκ στη Σίσσυ Χρηστίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ