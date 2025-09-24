Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

Το Κρεμλίνο ή το Καλίνινγκραντ είχαν βάλει στο μάτι ένα αεροσκάφος της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες έγινε στόχος παρεμβολών από GPS κοντά στο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Υπήρξε προσπάθεια διακοπής του σήματος GPS», ανέφεραν πηγές του υπουργείου. Ωστόσο, το αεροπλάνο ήταν εξοπλισμένο με κρυπτογραφημένο σύστημα και η πτήση προς τη Λιθουανία δεν επηρεάστηκε.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Λιθουανία, η Ρόμπλες κατηγόρησε έμμεσα τη Ρωσία, χωρίς να την αναφέρει ονομαστικά.

«Μπορούμε να δούμε αν κάποιος προσπαθήσει να χακάρει τη συσκευή», πρόσθεσαν οι πηγές του υπουργείου. Αυτή είναι συνήθης πρακτική στη διαδρομή - ακόμη και σε εμπορικές πτήσεις.

Ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Η Ρόμπλες δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την προσγείωση στο Βίλνιους, ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να πετούν εντός ευρωπαϊκού εδάφους «χωρίς παρεμβολές - από τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά - όπως βιώσαμε σήμερα το πρωί».

«Η Ρωσία δεν ακολουθεί κανέναν κανόνα»

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντόβιλε Σακαλιένε, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η Ρωσία είναι ένας γείτονας που δεν ακολουθεί κανέναν κανόνα και δεν ενδιαφέρεται για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει». Συνεπώς, τα πολιτικά αεροσκάφη «αντιμετωπίζουν συνεχώς δυσκολίες», τόνισε.

Πριν από τρεις εβδομάδες, το αεροπλάνο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρεται να επηρεάστηκε από παρεμβολές GPS πριν από την προσγείωση στη Βουλγαρία.

Εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν ύποπτη για τη διακοπή.

Η Βουλγαρία δεν ξεκίνησε έρευνα, καθώς τέτοιες διακοπές είναι συχνές στην περιοχή.

Η Σουηδία έχει επίσης δει μια απότομη αύξηση στις διαταραχές στις πτήσεις από τη Ρωσία πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα από το 2023 , σύμφωνα με την αρμόδια αρχή μεταφορών της, με στόχο τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου του GPS.