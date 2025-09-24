«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

Ο Άντριους Κουμπίλιους , πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας και νυν Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα προειδοποίησε 

Μάνος Χατζηγιάννης

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα
Μπορεί η διεθνής επικαιρότητα να στροβιλίζεται γύρω από την χθεσινή χειμαρρώδη ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έστειλε πολλά μηνύματα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ωστόσο μια συνέντευξη Ευρωπαίου αξιωματούχου σε ιταλικό μέσο προκαλεί ανησυχία για τα «σύννεφα πολέμου», που κατά φαινόμενα συγκεντρώνονται πάνω από την «Γηραιά Ήπειρο».

Ο Άντριους Κουμπίλιους , πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας και νυν Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα σε συνέντευξη στο ιταλικό δίκτυο Open δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αρκετές ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην Ευρώπη τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια».

Επίτροπος Άμυνας

O Άντριους Κουμπίλιους , πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας και νυν Επίτροπος της ΕΕ για την Άμυνα και το Διάστημα

Από την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο, η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σχεδόν εντελώς καινούρια πρόκληση: να μάθει να αμύνεται. Χθες για παράδειγμα η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι προχωρά στην προετοιμασία πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Drone Wall -όπως αποκάλυψε το Newsbomb την Κυριακή- έπειτα από σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου κρατών – μελών, με τελευταίο χρονικά το περιστατικό στη Δανία.

Στη συνέντευξή του στο ιταλικό Open, ο Κουμπίλιους μίλησε για τα προβλήματα GPS στο αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία, τα μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία, και πιο πρόσφατα τα drones στα αεροδρόμια του Όσλο και της Κοπεγχάγης.

«Αντιμετωπίζουμε τις εισβολές στην Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες κατά περίπτωση. Πρόκειται για προκλήσεις που η Ρωσία πραγματοποιεί σκόπιμα , οι οποίες πιθανότατα θα δοκιμάσουν την αντίδρασή μας και τις αμυντικές μας ικανότητες, οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν πολύ σύντομα. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το λεγόμενο «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στα σύνορα που χωρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν υφίσταται ως πιθανότητα ο Πούτιν να επιτεθεί στην Ευρώπη στο εγγύς μέλλον ο Επίτροπος απάντησε:

«Μπορώ μόνο να σας υπενθυμίσω ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Δανίας και της Ολλανδίας δηλώνουν δημόσια ότι, στην εκτίμησή τους, η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να επιτεθεί στην Ευρώπη για να δοκιμάσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιταχύνουμε την αμυντική μας ετοιμότητα και ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική μας έχει ως στόχο το 2030. Είναι καιρός να κάνουμε την έρευνά μας και να καλύψουμε τα κενά στις αμυντικές μας δυνατότητες» .

«Πρέπει να αναπτύξουμε κοινά περιφερειακά σχέδια . Αυτό θα συζητήσουμε πολύ σύντομα με τους υπουργούς των 27 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων και των υπουργών της Ουκρανίας, από τους οποίους μπορούμε να μάθουμε πολλά. Τα ραντάρ που έχουμε εγκαταστήσει για να υπερασπιζόμαστε τον εναέριο χώρο μας από πυραύλους ή μαχητικά δεν είναι πάντα αποτελεσματικά όσον αφορά την ανίχνευση drones. Για να καταστρέψουμε τα drones σήμερα, χρειάζονται τρία πράγματα: αναχαιτιστικά κατά των drones, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και παραδοσιακές δυνατότητες, όπως το σύστημα Zenit, ικανό να καταρρίπτει drones», πρόσθεσε.

Τι είπε για εντολές στα νοσοκομεία για πιθανό πόλεμο

Στη συνέχεια ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ ερωτήθηκε για τις εντολές σε γαλλικά και γερμανικά νοσοκομεία προκειμένου να είναι έτοιμα για έναν πιθανό πόλεμο έως τον Μάρτιο του 2026.

«Η αμυντική ετοιμότητα απαιτεί όχι μόνο όπλα και εκπαιδευμένο στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και προετοιμασία της κοινωνίας των πολιτών για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό έγραψε και ο πρώην Φινλανδός πρόεδρος Sauli Niinistö στην έκθεσή του, η οποία αργότερα έγινε η βάση για τη στρατηγική « Ετοιμότητα 2030» της ΕΕ . Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις διαφορετικές υπηρεσίες που χρειάζεται η κοινωνία, ειδικά σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας, και τα νοσοκομεία αποτελούν μέρος αυτού. Αν κοιτάξετε τη φινλανδική εμπειρία, για παράδειγμα, είχαν πάντα αυτό το είδος προετοιμασίας στα νοσοκομεία τους και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες . Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όπως κάνουν αυτοί», κατέληξε.

