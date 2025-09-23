Ο κύβος ερρίφθη: Απόφαση της Κομισιόν για το Drone Wall – Πώς θα λειτουργεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα (23/09) ότι προχωρά στην προετοιμασία πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Drone Wall, έπειτα από σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου κρατών – μελών, με τελευταίο χρονικά το περιστατικό στη Δανία.

Όπως αποκάλυψε το Newsbomb την Κυριακή, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απέκτησε χαρακτήρα επείγοντος μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones την περασμένη εβδομάδα, που προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον ένα σπίτι.

Η εκπρόσωπος Τύπου για τις εξωτερικές υποθέσεις, Ανίτα Χίπερ, υπογράμμισε ότι τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο. «Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας», σημείωσε.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για την κατασκευή του Drone Wall βρίσκεται σε ώριμη φάση προετοιμασίας. Πρόκειται για μία τεχνολογική υποδομή, που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και την αποτελεσματική απόκρουση ή παρεμβολή τους πριν φτάσουν σε κρίσιμες υποδομές.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, εξήγησε ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε τεχνικό στάδιο διαβούλευσης, αλλά έχουν ήδη καθοριστεί οι δύο βασικοί του άξονες: Ο εντοπισμός των drones μέσω αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψης με ασφάλεια.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ, τόνισε πως «πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Η συνάντηση της Παρασκευής (26/09) ανάμεσα στους επιτρόπους και τα κράτη – μέλη πρώτης γραμμής αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για μια κοινή στρατηγική προστασίας των ευρωπαϊκών εναέριων και εδαφικών συνόρων.

