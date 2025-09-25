Δανία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν εικονικά πέντε ρωσικά αεροσκάφη

Δύο ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen της ομάδας αστυνόμευσης της Βαλτικής Αεροπορίας του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σήμερα από την αεροπορική βάση Siauliai στη Λιθουανία, σε απάντηση σε ένα ρωσικό Su-30, ένα Su-35 και τρία MiG-31 που πέταξαν κοντά στον εναέριο χώρο της Δανίας, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της Συμμαχίας για την προστασία και τη διασφάλιση των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής πλευράς της». Αυτό ανακοίνωσε η Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει τέσσερα αεροσκάφη επιτήρησης F-16 για να αναχαιτίσουν ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη, μετά τον εντοπισμό ενός στρατιωτικού αεροσκάφους της Μόσχας στον εναέριο χώρο κοντά στην Αλάσκα.

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής ανέφερε ότι το ρωσικό αεροσκάφος παρέμεινε σε «διεθνή εναέριο χώρο και δεν εισήλθε σε αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο. Η ρωσική δραστηριότητα στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας συμβαίνει τακτικά και δεν θεωρείται απειλή».

