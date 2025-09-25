Δανία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν εικονικά πέντε ρωσικά αεροσκάφη

Τα δύο ουγγρικά Gripen απογειώθηκαν από το Σιαουλιάι της Λιθουανίας - Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος κοντά στην Αλάσκα, στέλνοντας F-16

Δύο ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen της ομάδας αστυνόμευσης της Βαλτικής Αεροπορίας του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σήμερα από την αεροπορική βάση Siauliai στη Λιθουανία, σε απάντηση σε ένα ρωσικό Su-30, ένα Su-35 και τρία MiG-31 που πέταξαν κοντά στον εναέριο χώρο της Δανίας, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της Συμμαχίας για την προστασία και τη διασφάλιση των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής πλευράς της». Αυτό ανακοίνωσε η Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει τέσσερα αεροσκάφη επιτήρησης F-16 για να αναχαιτίσουν ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη, μετά τον εντοπισμό ενός στρατιωτικού αεροσκάφους της Μόσχας στον εναέριο χώρο κοντά στην Αλάσκα.

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής ανέφερε ότι το ρωσικό αεροσκάφος παρέμεινε σε «διεθνή εναέριο χώρο και δεν εισήλθε σε αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο. Η ρωσική δραστηριότητα στη Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας συμβαίνει τακτικά και δεν θεωρείται απειλή».

