Γερμανία: Ρωσικό μαχητικό πέταξε πάνω από γερμανική φρεγάτα - Καταγγελία υπουργού Άμυνας

Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος πέταξε πάνω από μια φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού στη Βαλτική Θάλασσα, κατήγγειλε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Ο πολιτικός του SPD συνέκρινε το περιστατικό με την εισβολή ρωσικών drones και μαχητικών αεροσκαφών στον πολωνικό και εσθονικό εναέριο χώρο.

Η Ρωσία δοκιμάζει κυριολεκτικά τα σύνορα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση, δήλωσε ο Πιστόριους, ο οποίος ζήτησε επίσης την έγκριση του σημαντικά αυξημένου αμυντικού προϋπολογισμού.

«Ο Πούτιν θέλει να προκαλέσει τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και θέλει να εντοπίσει, να αποκαλύψει και να εκμεταλλευτεί τις υποτιθέμενες αδυναμίες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πιστόριους.

Τόνισε πως «η συμμαχία απάντησε στις ρωσικές προκλήσεις με αποφασιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα με την απαραίτητη σύνεση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας».

Η Bundeswehr θα αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών της σε 460.000

Δεδομένης της κατάστασης, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό, εξήγησε ο Πιστόριους.

Για τον γερμανικό στρατό, αυτό σημαίνει μεγάλη αύξηση του έμψυχου δυναμικού του γερμανικού στρατού. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω μιας νέας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, επισήμανε ο Γερμανός υπουργός.

«Εάν δεν ικανοποιηθεί η ζήτηση, είναι επίσης δυνατή η υποχρεωτική στράτευση, με την έγκριση της Bundestag. Αλλά αυτό θα ήταν δυνατό μόνο με την έγκριση της Bundestag» σημείωσε.

Η καταγγελία από τον Γερμανό υπουργό Άμυνας έγινε στην Ομοσπονδιακή Βουλή κατά τη συζήτηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Γερμανίαςσε πρώτη ανάγνωση.

Στον τακτικό αμυντικό προϋπολογισμό έχουν προγραμματιστεί δαπάνες ύψους 82,69 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ επιπλέον 25,51 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το ειδικό ταμείο του ομοσπονδιακού στρατού (Bundeswehr).

Κατά το τρέχον έτος, 2025, 62,43 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον τακτικό αμυντικό προϋπολογισμό και 24,06 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειδικό ταμείο της Bundeswehr.