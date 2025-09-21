Νέες αερομαχίες πάνω από τη Βαλτική: Η Γερμανία στέλνει Eurofighters κατά ρωσικού IL-20M

Η Γερμανική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε σήμερα το πρωί δύο Eurofighters για να εντοπίσει ένα ρωσικό πολεμικό αεροπλάνο IL-20M που εισήλθε σε ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, πριν παραδώσει τη συνοδεία στους εταίρους του ΝΑΤΟ στη Σουηδία.

Το Reuters ανέφερε στην ιστοσελίδα του. «Για άλλη μια φορά, η δύναμη έγκαιρης προειδοποίησης, που αποτελείται από δύο Eurofighters, ανέλαβε από το ΝΑΤΟ να διερευνήσει ένα άγνωστο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή επαφή μέσω ασυρμάτου σε διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η Γερμανική Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της.

«Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε». Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την Τρίτη για να συζητήσει την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια την Παρασκευή και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν.

Διαβάστε επίσης