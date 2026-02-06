Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο με οδηγό 70χρονη εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί, έξι τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο, με οδηγό μια 70χρονη, προσέκρουσε και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Γουέστγουντ του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα της αλυσίδας 99 Ranch Market, στο 1300 της Westwood Boulevard, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD). Εναέρια πλάνα από το σημείο δείχνουν το όχημα να έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι διασώστες ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Τα θύματα ήταν ένας άνδρας 55 ετών, μία γυναίκα 42 ετών και ένας ακόμη άνδρας 30 ετών. Δύο άνδρες, ηλικίας 35 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι δύο, 38 και 37 ετών, νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Τραυματισμός ποδηλάτη

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι η ίδια οδηγός είχε χτυπήσει ακούσια και έναν ποδηλάτη περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο, πριν το όχημα καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τόσο ο ποδηλάτης όσο και η οδηγός αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια.

Σε ανακοίνωσή της, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους συγγενείς των θυμάτων και σε όσους επηρεάστηκαν από το δυστύχημα, ευχαριστώντας παράλληλα τους διασώστες που έσπευσαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

«Ακούσιο τροχαίο ατύχημα»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, λοχαγός Έρικ Σκοτ, δήλωσε ότι η οδηγός είναι περίπου 70 ετών και συνεργάζεται με τις αρχές. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «ακούσιο τροχαίο ατύχημα». Στο αυτοκίνητο δεν επέβαινε άλλο άτομο τη στιγμή της πρόσκρουσης.