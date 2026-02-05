Κρήτη: Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Μία γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά, με απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και τρεις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Cretalive το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 15:40, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Από τη σύγκρουση, η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στον ΒΟΑΚ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Έρευνα για τα αίτια

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, εξετάζοντας μαρτυρίες και στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης