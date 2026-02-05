Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας στη Θηβών - Χαλκίδας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου όταν δύο οχήματα υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μετά το Πετζετάκη στη Θηβών - Χαλκίδας.

Από το σφοδρή σύγκρουση τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος, ενώ τραυματίστηκε και ένας 52χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, διαπιστώνοντας πως ο 57χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το permissos.gr.

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας στη Θηβών - Χαλκίδας permissos.gr

Δεν έχει γίνει προς ώρας γνωστή η κατάσταση της υγείας του 52χρονο τραυματία. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η τροχαία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το θανατηφόρο δυστύχημα:

Χωρίς τις αισθήσεις τους #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θηβών –Χαλκίδας. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026

