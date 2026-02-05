Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 57χρονος, ενώ έχει τραυματιστεί και ένας 52χρονος
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου όταν δύο οχήματα υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μετά το Πετζετάκη στη Θηβών - Χαλκίδας.
Από το σφοδρή σύγκρουση τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος, ενώ τραυματίστηκε και ένας 52χρονος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, διαπιστώνοντας πως ο 57χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το permissos.gr.
Δεν έχει γίνει προς ώρας γνωστή η κατάσταση της υγείας του 52χρονο τραυματία. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η τροχαία.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το θανατηφόρο δυστύχημα: