Λαμία: Νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Βίντεο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού δικυκλιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/02) στη Λαμία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση Αγράφων και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της εισόδου του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας.

ΙΧΕ που κινούνταν στην Αγράφων με κατεύθυνση προς Ν. Άμπλιανη, πέρασε το STOP, ενώ κατέβαινε τη Μεγάλου Αλεξάνδρου μία μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το δίκυκλο έπεσε στο δεξιά μπροστινό φτερό του ΙΧ και ο νεαρός οδηγός του πετάχτηκε στον αέρα πέφτοντας στο οδόστρωμα. Το ευτύχημα είναι ότι είχε κράνος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες χτύπησε μόνο στο πόδι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

