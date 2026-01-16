Κεφαλονιά:«Μην κηδέψετε τη γυναίκα μου χωρίς εμένα» - Τα λόγια του δικηγόρου πριν μπει στην εντατική

Νέες πληροφορίες για την περιπέτεια του ζευγαριού από την Κεφαλονιά αποκαλύπτει το Newsbomb.gr καθώς ο Λάμπρος Θεοτοκάτος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Παρίσι, την ώρα που η σορός της συζύγου του παραμένει στον Παναμά.

Το ζευγάρι είχε πάει διακοπές στον Παναμά όταν μετά από μολυσματική ασθένεια, η συμβολαιογράφος σύζυγος του κύριου Θεοτοκάτου, Αθαναασία Καρακούση, άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο δικηγόρος, Λάμπρος Θεοτοκάτος, κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα νόσησε στο Παρίσι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κλινική της γαλλικής πρωτεύουσας. Δίπλα του είναι και η κόρη του, η οποία ταξίδεψε από τη χώρα μας ενώ την ίδια ώρα, η σορός της άτυχης συμβολαιογράφου δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και συγγενικό της πρόσωπο είναι στον Παναμά για να επιλύσει τα γραφειοκρατικά ζητήματα.

«Μην την κηδέψετε χωρίς εμένα»

Αυτό που προκαλεί ωστόσο αίσθηση, ήταν τα τελευταία λόγια του κύριου Θεοτοκάτου πριν διασωληνωθεί από τους Γάλλους γιατρούς και εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλώνοντας με κατηγορηματικό τρόπο την επιθυμία του να είναι παρών στην κηδεία της συζύγου του, που έχασε πρόσφατα.

Η κατάσταση της υγείας του πατέρα παραμένει κρίσιμη, αν και έχουν καταγραφεί κάποιες θετικές ενδείξεις. Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να τον βοηθήσουν να ανακάμψει πλήρως.

Στην Κεφαλονιά, η συγκίνηση είναι έντονη και ολόκληρη η κοινότητα ελπίζει σε θετική έκβαση.