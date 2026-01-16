Έβρος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Σουφλί - Χειροπέδες και σε στρατιωτικούς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής στο Σουφλί του Έβρου, με τα τοπικά Μέσα να αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλές συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και στρατιωτικοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, έχουν συλληφθεί περίπου 20 άτομα, ανάμεσα τους και δυο ή τρεις στρατιωτικοί, από τις ειδικές ομάδες της Αστυνομίας, που έκαναν εφόδους σε σπίτια και με ειδικά εκπαιδευμένα αστυνομικά σκυλιά στον εντοπισμό ναρκωτικών.

Πρόκειται για μια συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε σε κεντρικό επίπεδο μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σύνεργα επεξεργασίας και χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι στρατιωτικοί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.

