Πύργος: Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

Τρομακτική στιγμή για νεαρή υπάλληλο καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στον Πύργο το βράδυ της Πέμπτης (15/01), καθώς κουκουλοφόρος ληστής την απείλησε με μαχαίρι για να κλέψει τις εισπράξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:30, σε κατάστημα που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο.

Ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κουκούλα full face, σκορπίζοντας τον πανικό από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, πλησίασε την έντρομη υπάλληλο και κρατώντας μαχαίρι της μίλησε χαμηλόφωνα αλλά απειλητικά, λέγοντάς της «Τα λεφτά τώρα».

Η νεαρή γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, άνοιξε το ταμείο, με τον ληστή να αρπάζει χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 800 έως 900 ευρώ, πριν τραπεί σε φυγή.

Την ώρα της ληστείας, στο κατάστημα βρίσκονταν τέσσερις ανυποψίαστοι πελάτες, οι οποίοι «πάγωσαν» παρακολουθώντας ανήμποροι το σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα.

Οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από την υπάλληλο και τους πελάτες, ενώ έχουν ήδη στα χέρια τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Διαβάστε επίσης