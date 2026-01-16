Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε Ρουμάνο που έκλεψε αρώματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ

Αρώματα, αξίας άνω των 3000 ευρώ, κατηγορείται ότι έκλεψε 53χρονος από κατάστημα εντός του αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στη χειραποσκευή του βρέθηκαν συνολικά 18 συσκευασίες αρωμάτων, η νόμιμη κατοχή των οποίων δεν δικαιολογούνταν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος, τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρεται να αφαίρεσε από το ίδιο κατάστημα άλλες 30 συσκευασίες αρωμάτων, αξίας 4500 ευρώ.

Ο 53χρονος, με καταγωγή από την Ρουμανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

