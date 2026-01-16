Λατινοπούλου: Κατήγγειλε γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της - Δύο συλλήψεις
Δύο ημεδαποί, ένας 55χρονος και μία 51χρονη, συνελήφθησαν καθώς οι κάμερες του σπιτιού τους κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της 35χρονης
Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, μίας 51χρονης και ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Την καταγγελία έκανε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινουπούλου, σύμφωνα με το thestival.gr.
Προηγήθηκε καταγγελία της 35χρονης, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν δύο εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στην οικία των συλληφθέντων σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών των ανωτέρω.
Σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας και δύο κάρτες μνήμης αυτών.