Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής (9/1).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 09/01/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας

ασυνόδευτων ανηλίκων ο Ali (ον) Abdullah (επ) 13 ετών, συριακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 15/01/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, Ο Ali (ον) Abdullah (επ) έχει ύψος 1.50

μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που

εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

