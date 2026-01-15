Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

Tο επιβλητικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Η Χαλκιδική υποδέχτηκε το 2025 περισσότερους από 60.000 Ολλανδούς τουρίστες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024. Τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν περισσότερες κρατήσεις, αν και οι διανυκτερεύσεις είναι λιγότερες.

Σημαντικό ρόλο στη ροή των Ολλανδών τουριστών παίζουν οι απ’ ευθείας πτήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κυρίως με την Transavia που πετά όλο το χρόνο και την EasyJet που δραστηριοποιείται το καλοκαίρι.

Στην διεθνή τουριστική έκθεση Vakantiebeurs 2026 στην Ουτρέχτη, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής παρουσίασε τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, από παραλίες και φυσικό πλούτο μέχρι γαστρονομία, πολιτισμό και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, δίνοντας έμφαση στον οικογενειακό, φυσιολατρικό, περιπατητικό και θρησκευτικό τουρισμό.

Η συμμετοχή στην έκθεση εντάσσεται στη στρατηγική προβολής της Χαλκιδικής στο εξωτερικό, με στόχο να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της περιοχής, να προσελκυστούν νέες αγορές και να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος.