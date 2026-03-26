Ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γάζα – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την 10η Οκτωβρίου 2025

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη νότια Ντέιρ αλ Μπάλα προκάλεσε τον θάνατο ενός 22χρονου και τον τραυματισμό επτά ατόμων.
  • Η πολιτική προστασία της Χαμάς επιβεβαίωσε το πλήγμα, ενώ ο ισραηλινός στρατός επαλήθευσε τις αναφορές χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου 2025.
  • Τουλάχιστον 689 Παλαιστίνιοι και 5 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με επίσημες πηγές.
  • Λόγω περιορισμών πρόσβασης και ελέγχου μέσων, οι ανεξάρτητοι επαληθεύσεις των γεγονότων στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν περιορισμένες.
Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου εφαρμόζεται επισφαλής κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου.

«Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν στη νότια Ντέιρ αλ Μπάλα» καταυλισμό εκτοπισμένων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, υπηρεσίας άμεσης βοήθειας υπαγόμενης στις αρχές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπντούλ Ραχμάν Κάνμπουρ, 22 ετών, και τους τραυματισμούς άλλων επτά ανθρώπων στον αεροπορικό βομβαρδισμό.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

Οπτικό υλικό του AFP εικονίζει σκηνές να φλέγονται και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

«Άκουσα κόσμο να φωνάζει πως υπήρχε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης στη Ντέιρ αλ Μπάμα», αφηγήθηκε η Σουχάιλα Χαλίλ, 57χρονη εκτοπισμένη, που ζει σε σκηνή στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Φώναξα τα παιδιά μου και τότε ακούστηκαν προειδοποιητικά πυρά τα οποία ακολούθησε τεράστια έκρηξη». Σύμφωνα με την ίδια, ο βομβαρδισμός έγινε μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη σκηνή της, ωστόσο «έπεσαν συντρίμμια» στον καταυλισμό εκτοπισμένων τραυματίζοντας πολλούς.

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Συνεχίζουν να ξεσπούν σποραδικές εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας ακόμη και καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει εμπλακεί μαζί με τις ΗΠΑ σε πόλεμο εναντίον του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Τουλάχιστον 689 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τη 10η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για πέντε απώλειες στις τάξεις του αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

