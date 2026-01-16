Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη

Το αιματηρό περιστατικό έξω από κατάστημα εστίασης είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών, πατέρα και γιου

Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη
Χειροπέδες σε δύο άτομα για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο τη Δευτέρα (12/01), η οποία είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό δύο ανδρών, πατέρα και γιου, πέρασαν αστυνομικοί την Τρίτη και την Πέμπτη (15/01), ενώ ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο αναζητείται.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, φυσίγγια, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, αεροβόλο πιστόλι, όχημα, 25.695 ευρώ και 10.500 δολάρια ΗΠΑ.

Χειροπέδες σε 70χρονο και 42χρονη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το επεισόδιο με πυροβολισμούς εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με δύο άτομα, ένας 70χρονος φυσικός και 42χρονη ηθική αυτουργός των πυροβολισμών, να συλλαμβάνονται, ενώ αναζητείται 39χρονος που έλαβε μέρος στο αιματηρό περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ.

Πυροβόλησαν πατέρα και γιο

Με την παρέλευση λίγης ώρας, προσέγγισε το σημείο με όχημα ο 39χρονος, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια, με παρότρυνση της, πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Αμέσως μετά, προσέτρεξε στο σημείο ο 70χρονος –πατέρας του ιδιοκτήτη, φέροντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι.

Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Πρωινές ώρες της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, και της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 25.695 ευρώ,
  • 10.500 δολάρια,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων,
  • μαχαίρι,
  • κροτίδα,
  • καπνογόνο,
  • όχημα,
  • κινητό τηλέφωνο και
  • 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή και αναζητείται.

