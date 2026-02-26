Νέα ισχυρή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ - Τι είναι το MarCCE

Το MarCCE αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του επόμενου έτους

Μάνος Χατζηγιάννης

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ιδρύουν το κέντρο κυβερνοασφάλειας MarCCE

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κοινού Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Θάλασσα (MarCCE). Αυτό αναφέρθηκε σε επίσημη δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου στον ιστότοπο της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του Ισραήλ.

Το κέντρο θα βρίσκεται στη Λευκωσία και θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις τρεις χώρες και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 25 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της έναρξης του έργου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ταξίαρχου (εν αποστρατεία) Γιόσι Καράντι, Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του Ισραήλ, του Μιχάλη Μπλέτσα, Επικεφαλής της Ελληνικής Εθνικής Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου, του Γεωργίου Μιχαηλίδη, Επιτρόπου Επικοινωνιών της Κύπρου, και του Διαμαντή Ζαφειριάδη, Επικεφαλής της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου.

Πώς θα λειτουργεί το MarCCE

Το MarCCE θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου σε συντονισμό με τις ισραηλινές και ελληνικές αρχές. Η δήλωση σημειώνει ότι το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής προστασίας των θαλάσσιων υποδομών από κυβερνοαπειλές.

Η πρωτοβουλία υλοποιεί τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη σύνοδο κορυφής της Ιερουσαλήμ τον Δεκέμβριο του 2025.

Το έργο του κέντρου θα διαρθρωθεί γύρω από τέσσερις τομείς:

-παρακολούθηση των κυβερνοαπειλών και ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο

-εκπαίδευση ειδικών και διεξαγωγή ασκήσεων στον κυβερνοχώρο

-ανάπτυξη προτύπων και συντονισμός των κανονιστικών απαιτήσεων και

-υποστήριξη της έρευνας και συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων λύσεων στον ναυτιλιακό τομέα.

Η δήλωση τονίζει ότι το κέντρο θα πρέπει να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και να παρέχει πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Το MarCCE αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του επόμενου έτους, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ανάπτυξη υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στον ναυτιλιακό τομέα. Άλλοι περιφερειακοί εταίροι ενδέχεται να συμμετάσχουν στο έργο στο μέλλον.

