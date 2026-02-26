ΑΕΚ: «Προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι» - Οι δηλώσεις του Γκρέι

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι της ΑΕΚ αποκάλυψε πράγματα για τον εαυτό του, τους στόχους και την αγάπη για το μπάσκετ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Basketball Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΡαϊΚουάν Γκρέι ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός φόργουορντ της ΑΕΚ αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα του.

Ο Γκρέι μίλησε για τη νοοτροπία που τον χαρακτηρίζει ως αθλητή, αλλά και για τις φιλοδοξίες που έχει θέσει σε προσωπικό επίπεδο αναφορικά με την πορεία της καριέρας του.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει στη γενέτειρά του, στη Φλόριντα, μέσα από το οποίο στηρίζει την τοπική κοινωνία, προσφέροντας στα παιδιά ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι:

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόριντα, πήγα εκεί σχολείο, πήγα λύκειο εκεί. Είμαι παιδί της Φλόριντα και είναι κάτι που το εκπροσωπώ. Είμαι περήφανος για τον τόπο καταγωγής μου και είναι ωραίο να είσαι πάντα εκεί, κάνω κι εγώ το ίδιο. Περπάτησα στους ίδιους δρόμους και βρέθηκα στα ίδια σχολεία, οπότε είναι καλό να δίνεις στους νέους κίνητρο και να τους δείχνεις ότι είναι πιθανό να τα καταφέρουν για την πόλη και για τον εαυτό σου. Σημαίνει πολλά.

Αγαπώ το παιχνίδι, αγαπώ να παίζω. Ερωτεύτηκα το μπάσκετ σε ηλικία περίπου 9 ετών. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος και η κύρια μου πρόκληση είναι να φτάσω το απόλυτο των δυνατοτήτων μου. Δεν είμαι κοντά σε αυτό γιατί θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να το κυνηγάω. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Το σημαντικό είναι να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι.

Ξεκίνησα το ίδρυμα περίπου πριν δύο χρόνια και κάνω πολύ κοινωνικό έργο με την κοινότητα στην πατρίδα μου. Ξέρετε να μοιράσω γαλοπούλες, δώρα για τα Χριστούγεννα. Το καλοκαίρι κάποια camps και τουρνουά. Οτιδήποτε για να προσφέρω στα παιδιά και τους δώσω μια διέξοδο να διασκεδάσουν και να βελτιώσουν λίγο τη ζωή τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν σε βαλίτσα ανθρώπινα μέλη

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φώκια βγήκε στην στεριά και έκανε... βόλτες στην Αρκίτσα - Βίντεο

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρανίκας μαινόμενος κατά Πολάκη, ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευσης

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα - «Δε θα σιωπήσω» λέει ο πρώην πρωθυπουργός

19:36LIFESTYLE

Κρίσπιν Γκλόβερ: Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται ότι κρατούσε γυναίκα ως «σεξουαλική σκλάβα» - Η συλλογή με τα ναζιστικά κειμήλια

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

19:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Πνίγει» τον αντίπαλο στην πίεση - Κορυφαία ομάδα εκτός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Στην αντιπολίτευση να αποφασίσουν αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

19:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση και τα οικονομικά κριτήρια»

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

19:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείκτης AQA: Ο «θερμοστάτης» του Αιγαίου και τα «Κυπριακά Χαμηλά» - Γιατί οι επιστήμονες «προβλέπουν» τις βροχές του χειμώνα στην Μέση Ανατολή από το καλοκαίρι

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία περίπτωση δεν υπάρχει για ελληνική συμμετοχή σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο Ιράν

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη έπεσε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ναύπλιο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Χίλαρι Κλίντον: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω συναντήσει τον Έπσταϊν – Να καταθέσουν Τραμπ και Ρούμπιο για την υπόθεση

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι» - Οι δηλώσεις του Γκρέι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν σε βαλίτσα ανθρώπινα μέλη

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τετέι βρήκε ξανά δίχτυα!

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα - «Δε θα σιωπήσω» λέει ο πρώην πρωθυπουργός

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Συγκλονίζει ο πατέρας του Γεράσιμου: «Η προσευχή και η σκέψη όλων να γίνει η φωνή του»

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Ήμουν σε αναρρωτική άδεια, δεν ήταν αδικαιολόγητη η απουσία μου», λέει η παιδίατρος

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ισόβια κάθειρξη στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικη έπεσε από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ναύπλιο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

19:36LIFESTYLE

Κρίσπιν Γκλόβερ: Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ κατηγορείται ότι κρατούσε γυναίκα ως «σεξουαλική σκλάβα» - Η συλλογή με τα ναζιστικά κειμήλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ