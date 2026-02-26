ΑΕΚ: «Προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι» - Οι δηλώσεις του Γκρέι

Ο Αμερικανός φόργουορντ της ΑΕΚ αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα του.

Ο Γκρέι μίλησε για τη νοοτροπία που τον χαρακτηρίζει ως αθλητή, αλλά και για τις φιλοδοξίες που έχει θέσει σε προσωπικό επίπεδο αναφορικά με την πορεία της καριέρας του.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει στη γενέτειρά του, στη Φλόριντα, μέσα από το οποίο στηρίζει την τοπική κοινωνία, προσφέροντας στα παιδιά ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

The name RaiQuan means power, so we asked RaiQuan what powers him ⚡ Get to know AEK‘s MVP frontrunner! #BasketballCL pic.twitter.com/r3IhHKqrXE — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 26, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι:



«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φλόριντα, πήγα εκεί σχολείο, πήγα λύκειο εκεί. Είμαι παιδί της Φλόριντα και είναι κάτι που το εκπροσωπώ. Είμαι περήφανος για τον τόπο καταγωγής μου και είναι ωραίο να είσαι πάντα εκεί, κάνω κι εγώ το ίδιο. Περπάτησα στους ίδιους δρόμους και βρέθηκα στα ίδια σχολεία, οπότε είναι καλό να δίνεις στους νέους κίνητρο και να τους δείχνεις ότι είναι πιθανό να τα καταφέρουν για την πόλη και για τον εαυτό σου. Σημαίνει πολλά.



Αγαπώ το παιχνίδι, αγαπώ να παίζω. Ερωτεύτηκα το μπάσκετ σε ηλικία περίπου 9 ετών. Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος και η κύρια μου πρόκληση είναι να φτάσω το απόλυτο των δυνατοτήτων μου. Δεν είμαι κοντά σε αυτό γιατί θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι, να το κυνηγάω. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Το σημαντικό είναι να προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι αυτός που πιστεύω ότι είμαι.



Ξεκίνησα το ίδρυμα περίπου πριν δύο χρόνια και κάνω πολύ κοινωνικό έργο με την κοινότητα στην πατρίδα μου. Ξέρετε να μοιράσω γαλοπούλες, δώρα για τα Χριστούγεννα. Το καλοκαίρι κάποια camps και τουρνουά. Οτιδήποτε για να προσφέρω στα παιδιά και τους δώσω μια διέξοδο να διασκεδάσουν και να βελτιώσουν λίγο τη ζωή τους».

